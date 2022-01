Konzerte Jazz und mehr: Die St.Galler Konzertreihe «Kleinaberfein» startet am 23. Januar mit neuem Programm Eine musikalisch-literarische Matinee und sieben Konzerte: Kulturveranstalter Richard Butz startet mit neuem Programm der Konzertreihe «Kleinaberfein» ins neue Jahr.

Der Name Kleinaberfein ist Programm: Im intimen Rahmen der diözesanen Musikschule in St.Gallen organisiert Richard Butz spezielle Jazzkonzerte. Bild: Peter Hummel

Kultur ohne Firlefanz, in gediegener Atmosphäre und meist akustisch – so beschreibt sich die Konzertreihe «Kleinaberfein». 2013 gegründet, hat sich am Konzept bis heute nicht viel geändert. Richard Butz, St.Galler Kulturveranstalter und Autor, muss die Konzertreihe nicht neu erfinden. Doch ein neues Programm hat er natürlich wieder auf die Beine gestellt. Obwohl es absolut schwierig sei zu planen, obwohl er nicht wisse, was vielleicht an Corona-Einschränkungen komme, obwohl er eine gewisse Zurückhaltung beim Publikum spüre, wie Richard Butz sagt. «Wir standen vor der Wahl: Schliessen, ganz aufhören oder weitermachen.» Er und das «Kleinaberfein»-Team hätten sich entschlossen, weiterzumachen.

«Wir brauchen Kultur, und die Kultur braucht uns.»

Kulturvermittler, Konzertveranstalter, Autor: Richard Butz setzt sich seit Jahrzehnten für Kultur ein. Bild: Ralph Ribi (14. Juni 2020)

«Die Musik steht im Vordergrund», sagte Butz einst im Gespräch mit dem «Tagblatt». Seinen Konzerten müsse man sich hingeben, «da kann man nicht reden». Bewusst nehme er manchmal auch «schwierige Musik» ins Programm, er setze bei seinem Publikum eine gewisse Neugierde voraus. Butz bekräftigt diesen Anspruch jetzt: Er gehe bewusst nicht auf den Mainstream. Die Formationen, die er buche, müssten speziell sein. Andere Jazz-Veranstalter seien gefälliger, publikumswirksamer. Doch auch Butz spürt Zuspruch für sein Nischenprogramm.

Zum Auftakt eine musikalisch-literarische Matinee

Am 23. Januar geht es wieder los mit der Konzertreihe in der diözesanen Kirchenmusikschule am Gallusplatz. Zum Auftakt plant Richard Butz gleich zwei Veranstaltungen. Am Vormittag eine musikalisch-literarische Matinee: Zwei St.Galler Autorinnen und zwei St.Galler Musikerinnen verweben Stimme und Klang, Musik und Text. Brigitte Gehrig (Stimme, Piano) und Autorin Andrea Martina Graf waren bereits am Neustartfestival aufgetreten. Richard Butz hat zudem Brigitte Meyer (Cello) und Autorin Christine Fischer eingeladen für eine «Wanderung entlang der Grenze zwischen Sprache und Musik». Am Nachmittag treten im Rahmen der Konzerttournee Suisse Diagonales Jazz zwei junge Schweizer Formationen auf: Trio Mørk aus der Ostschweiz und Duo Mythen aus der Westschweiz. Auf diesen Auftritt freut er sich besonders, sagt Butz.

Am 6. Februar performen Saadet Türköz (Gesang) und Nils Wogram (Posaune). Wogman sei einer der grossen europäischen Musiker, mit der kasachischen Sängerin Türköz spiele er einen Mix aus Jazz, Weltmusik, Improvisation, sagt Butz. Am 27. Februar tritt «Rodas» auf, das musikalische Ensemble der Bündner Sängerin, Songschreiberin und Komponistin Corin Curschellas.

FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke mit einem Tuba-Solo

Am 20. März gibt der St.Galler Tubist und FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke ein Heimspiel. Nach seinem Tuba-Solo tritt das Trio Bann auf: Roland Dahinden (Alphorn, Posaune), Gabriel Schiltknecht (Perkussion), Roland Schiltknecht (Basshackbrett, Rufe) übersetzen die alpine Landschaft in Musik.

Das Trio Bann tritt am 20. März in St.Gallen auf. Bild: Florian Walcher

Das Sylvie Courvoisier Trio ist am 3. April zu Gast bei «Kleinaberfein». Das Trio der Westschweizer Pianistin Courvoisier, die in den USA lebt, verbinde sprühende Energie mit Experimentierfreude, so der Kultur-TV-Sender Arte.

Das Quartett Bänz Oester & The Rainmakers spielt am 1. Mai in St.Gallen. Die eine Hälfte des Vierergespanns kommt aus der Schweiz, die andere aus Südafrika. Die Gruppe um den Berner Bassisten Bänz Oester zelebriere treibenden, teilweise ekstatischen Postbop, der streckenweise Erinnerungen an das John Coltrane Quartett wecke, so die Beschreibung von «Deutschlandfunk».

Am 12. Juni ist das Konzert des Felix Stüssi Trios angekündigt, auch dies ein Highlight für Richard Butz.