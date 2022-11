St.Galler Allerheiligen «Es ist ein Riesenprojekt»: Corona vermasselte ihnen in letzter Sekunde die Uraufführung – jetzt findet das Konzert doch noch statt Das lange Warten hat ein Ende. Am Sonntag findet in der St.Laurenzenkirche die zweistündige Uraufführung des Grosswerkes statt.

In der St.Laurenzenkirche findet die Uraufführung statt. Bild: Bernhard Bischoff

In St.Gallen gibt es viele Kirchen, Plätze, gar ganze Quartiere, die nach Heiligen benannt sind. Der Prominenteste ist sicher der Namensgeber der Stadt selbst: Gallus. Einen musikalischen Überblick über all die in der Stadt verteilten Heiligen verschafft das Projekt «St.Galler Allerheiligen».

Es soll «Heiligkeit und Heilige» klangvoll über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg thematisieren. Trägerschaft ist nebst der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche und dem Bistum St.Gallen, auch die Stadt St.Gallen, mit Stadtpräsidentin Maria Pappa im Komitee.

Herzstück des Musikprojektes ist eine zweistündige Kantate. Verfasst haben sie Rose Aggeler und Natalija Marchenkova. «Kantate» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «singen». Natalija Marchenkova ist studierte Komponistin. Rose Aggeler, Germanistin und Lehrerin, hat die sogenannten Libretti, die Texte zur Musik verfasst. Lukas Bolt bringt das Ganze als Dirigent unter einen Hut. «Ein Riesenprojekt», wie er sagt. Geplant wäre das «Riesenprojekt» bereits 2020 gewesen. Pandemiebedingt musste der Anlass aber eine Woche vor der Uraufführung abgesagt werden.

Herzensprojekt für alle Beteiligten

Jetzt nehmen die Mitwirkenden der «St.Galler Allerheiligen» einen neuen Anlauf. Seit Anfang der Sommerferien bereiten sich die Laien-Chorsängerinnen und -Chorsänger auf das Konzert vor. «Wenn die Leute vorbereitet sind, sparen wir viel Zeit», sagt Bolt. Vorbereitet hat sich auch der 45-jährige Dirigent. «Den Text in Bezug zur Musik zu setzen, bedingt eine harmonische Analyse und bei einer Uraufführung insbesondere sehr viel innere Vorstellungskraft.» Mehrere Wochen habe er sich abgeschottet und reingekniet, wie er sagt.

Lukas Bolt, Dirigent des Grosswerkes. Bild: Lukas Bolt

Seit drei Wochenenden probt das «vokalensemble con passione» intensiv, seit einer Woche auch mit dem Orchester, das aus Profis besteht, gemeinsam in der evangelischen Kirche Grossacker. «Inklusive dem ersten November», lacht Bolt.

«Am meisten freue ich mich auf die stolzerfüllten, wenn auch sicher müden Gesichter aller Mitwirkenden am Ende des Konzerts», meint Bolt. Er ist tief beeindruckt vom enormen Einsatz jedes Einzelnen, ohne den so ein Grossprojekt gar nicht zu realisieren wäre. Man spürt, dass die ganze Equipe mit vollem Herzen dabei ist. «Zwei Stunden Musik, die vorher noch nie erklang, das ist ein einzigartiges Erlebnis, aber auch eine Herausforderung», sagt der 45-jährige Dirigent.

Am Sonntag findet um 17.45 Uhr im Musiksaal des Klosters St.Gallen eine verkürzte Konzerteinführung statt. Die öffentliche Uraufführung erfolgt um 19 Uhr in der Kirche St.Laurenzen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.