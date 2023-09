Konzert New York und San Diego am Bodensee: C. Gibbs und Platzgumer mit ihren Rocktrios im Treppenhaus Klangvolle Indie-Rock-Namen beehren diesen Samstag Rorschach: Christian Gibbs und Hans Platzgumer sind beide fast weltberühmt und haben ein ausufernd gewaltiges Werk geschaffen.

Schlauer Grunge-Pionier im Folkpop-Gewand: Hans Platzgumer und Convertible. Bild: zvg

Zwei Tausendsassas, beides Gitarristen, Sänger und Komponisten, die zeitweise an wichtigen Kapiteln der Underground-Rockgeschichte mitschrieben, stehen am Samstag in Rorschach auf der Treppenhaus-Bühne: Der Tiroler Hans Platzgumer und der Kalifornier Christian Gibbs spielen jeweils mit Trio – Convertible respektive C. Gibbs & The Handsome Two – ihre Songs, die sich allen Schubladen entziehen, aber Indie-Rock-Fans vieler Richtungen entzücken werden. Das Liebäugeln beider gilt speziell den Beatles, oder wie jemand über Gibbs geschrieben hat: Der klinge zuweilen wie ein «genialer Schattenspieler, der Prince, Neil Young’s Crazy Horse, Black Sabbath und die Beatles zu einer verschwörerischen Garagenband» vereine.

Hans Platzgumer kennt man heute in erster Linie als Theatermusiker, Hörspielautor und Schriftsteller, zuletzt erschienen von ihm «Bogners Fall» und erst diesen August der historische Japan-Roman «Grosses Spiel». Dabei war der diplomierte Elektroakustiker in den Jahren um 1990 so etwas wie der Kurt Cobain österreichischer Herkunft: Mit seiner New Yorker Gitarren-Noise-Band H.P. Zinker gehörte Platzgumer zur Speerspitze des Grunge-Rock, die legendären US-Labels Matador und Thrill Jockey starteten beide mit Zinker-Platten. Später zog er nach Hamburg, wurde Mitglied der Goldenen Zitronen, wandte sich der elektronischen Musik zu und produzierte unter anderem Tocotronics Album «Es ist egal, aber» (1997). Stets interdisziplinär unterwegs und nie stagnierend, hat sich Platzgumer auch als Musiker immer wieder neu erfunden – zuletzt mit Convertible, die elektronisch begannen und gegenwärtig einen eleganten Folkpop im Akustikgewand pflegen.

Cooler Chefrocker mit Tiefgang: C. Gibbs aus San Diego. Bild: zvg

Eine ähnlich beeindruckende Werk- und Bühnenbiografie wie Platzgumer hat der kalifornische Singer-Songwriter C. (Christian) Gibbs, der alle paar Jahre in der Schweiz tourt. Zu verdanken ist dies seiner gemeinsamen New Yorker Vergangenheit mit dem Zürcher Musikjournalisten und Musiker Frank Heer, der in Gibbs’ Ad-hoc-Band dann jeweils zum Bass greift an der Seite der kürzlich aus Abu Dhabi nach New Jersey zurückgekehrten Schlagzeugerin Kristin Mueller. C. Gibbs, einst Gitarrist bei der englischen 4AD-Band Modern English und bei den US-Industrial-Pionieren von Jim Foetus, bewegt sich leichtfüssig zwischen wuchtigem Grunge, feinem Country, Folk und verschrobenem Rock ’n’ Roll, und spätestens, wenn er für einen verstorbenen Freund ein Tom-Waits-Cover einstreut («The Long Way Home»), ist das zum Weinen schön.

Ein sensationeller Doppelkonzertabend also, eingefädelt von Heer, der in Rorschach einst seine Band Former Franks startete. Vielleicht erzählt er oder Platzgumer auf der Treppenhausbühne dann noch vom legendären H.P.-Zinker-Auftritt 1994 am Rorschacher Uferlos-Festival: Die Band kam damals glamourös via Motorboot aus Lindau, doch auf der Rückfahrt spätnachts ging ihr mitten auf dem See das Benzin aus und sie strandete frühmorgens im Altnauer Riet … Bodensee-Geschichten, die der Rock ’n’ Roll schreibt!