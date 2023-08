Konversation Das St.Galler Sprachencafé bietet als fünfte Sprache neu auch Japanisch an Im Sprachencafé in St.Gallen wird jetzt auch Japanisch gesprochen. Dazu kam es dank einer Zufallsbegegnung. Das nächste Treffen findet am 21. August statt.

Keiko Fujii (links) ist neu im Sprachencafé-Team von Marcella Carbone. Bild: Marlen Hämmerli

Dummerweise hat das Restaurant Stars and Stripes zwei Eingänge. Keiko Fujii, die neue Japanisch-Moderatorin im St.Galler Sprachencafé, wartet auf der einen Seite, Organisatorin Marcella Carbone auf der anderen. Nach zehn Minuten bemerken sie den Fehler. Eine Servicefachfrau führt Fujii durchs Restaurant in den Garten. Hier findet das Sprachencafé am Abend jeweils statt. Es ist das erste Mal, dass es auch auf Japanisch angeboten wird.

Marcella Carbone beginnt zu erzählen. Von jenem Samstag, als am Deutschkurs in Herisau eine Japanerin und ein Japaner teilnahmen. Die zwei sprachen miteinander und Marcella Carbone hörte zum ersten Mal die Sprache. «Ich habe ein gutes Ohr und liebe Fremdsprachen.» Japanisch gefiel ihr sofort. Als sie dann vom zweiten japanischen Teilnehmer hörte, Keiko Fujiis spreche sehr schön und korrekt, kam Marcella Carbone die Idee, Japanisch in ihrem Sprachencafé anzubieten. Keiko Fujii sagte zu.

Derzeit werden fünf Sprachen angeboten

Der Grundgedanke des Treffs: Einmal im Monat kommen Interessierte zusammen, um sich unter Anleitung einer Coachin in einer Fremdsprache auszutauschen. Derzeit gibt es Moderatorinnen für Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und eben Japanisch. Alle sind Muttersprachlerinnen.

Um 18.30 Uhr startet das Sprachencafé. Eine Frau, die vor Jahren Japanologie studierte, setzt sich an den Tisch. Sie möchte ihre Kenntnisse auffrischen. Locker unterhält sie sich mit Keiko Fujii.

Die Japanerin kommt aus Osaka, mit rund 2,7 Millionen Einwohnenden die drittgrösste Stadt Japans. Als sie vor Jahren in Malta war, für einen Sprachaufenthalt, traf die heute 69-Jährige ihren heutigen Ehemann. Der Landwirt aus Schönengrund lernte ebenfalls Englisch, weil sein Sohn eine Australierin heiratete. Eine Zeit lang führte Keiko Fujii eine Fernbeziehung, doch das Pendeln zwischen der Schweiz und Japan wurde auf Dauer teuer, so zog sie von der Millionenstadt ins Appenzellerland.

Schon eine Zeit lang lernt die 69-Jährige Deutsch. Die Grammatik sei nicht so schwierig, auch lesen könne sie gut. Aber Hörverständnis und Aussprache müsse sie üben. «Die Aussprache ist so anders als im Japanischen.» Und so meldete sich Keiko Fujii für den Konversationskurs von Marcella Carbone an.

Schwieriger Start nach Zwangspause

In der Organisation des Sprachencafés stecke viel Arbeit, sagt Marcella Carbone, die beruflich Kulturanlässe und thematische Kulturreisen organisiert. Die Kasse sei praktisch leer und doch zahle sie den Moderatorinnen eine Entschädigung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen für einen Abend jeweils 18 Franken.

Schon nach der Zwangspause durch die Pandemie, verlief der Start schleppend. Dann fand während der EM 2021 im «Stars and Stripes» ein Public Viewing statt – das Sprachencafé musste erneut pausieren. «Inzwischen nehmen viele an, es gebe den Treff nicht mehr.»

Die russischsprachige Gruppe hat sich aufgelöst, nachdem ein Teilnehmer verstorben war. «Er war sehr engagiert und brachte viele Interessenten», sagt Marcella Carbone. «Wir hatten nicht einmal Zeit, uns zu verabschieden. Ich bin ihm sehr dankbar.» Sie hofft, dass bald wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Sprachencafé besuchen.

Laut Marcella Carbone existiert das Angebot seit rund 20 Jahren. Im Frühling 2017 übernahm sie die Leitung. Der nächste Treff findet am 21. August statt: mit den Sprachen Japanisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.