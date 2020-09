Kontroverse um 1-Millionen-Kredit für das neue Gossauer Stadtmagazin: Parlament gibt den Stimmberechtigten das letzte Wort Das Gossauer Stadtparlament stimmt dem Kredit in der Höhe von rund einer Million Franken für das neue Stadtmagazin zu. Das letzte Wort haben jedoch die Stimmberechtigten: SVP- und CVP-Parlamentarier erzwingen eine Volksabstimmung.

Das Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal. Urs Bucher (4. April 2019)

Das Geschäft hatte in den Monaten vor der Sitzung des Stadtparlaments am Dienstagabend eine hitzige Diskussion ausgelöst – in der Bevölkerung, beim Gewerbe und in der Politik: Der Gossauer Stadtrat will ein neues Stadtmagazin finanzieren, um die Bevölkerung digital und gedruckt zu informieren. Zu reden gab im Vorfeld vor allem, dass der Zuschlag für die Umsetzung an die Druckerei Appenzeller Volksfreund und damit an ein ausserkantonales Unternehmen ging. Diesen Fakt bezeichneten mehrere Votanten an der Parlamentssitzung als unschön, wenn auch der Ausschreibungsprozess korrekt abgelaufen sei. Der Zuschlag liegt aber nicht in der Kompetenz des Parlaments.

Bei seiner Sitzung ging es um die Frage, wie viel Geld für das neue Magazin ausgegeben werden soll. Der Stadtrat hatte ursprünglich einen Kredit in der Höhe von 1,65 Millionen Franken über sechs Jahre beantragt. Für die vorberatende Kommission (VBK) war das jedoch zu viel. Sie wollte nur 1,05 Millionen Franken über vier Jahre ausgeben. Der Grund: Die VBK geht davon aus, dass zunehmend Leserinnen und Leser von der Print- zur Onlineausgabe wechseln werden. Die Stadt solle rascher auf derartige Veränderungen reagieren können. Darum solle nach drei Jahren eine Standortsbestimmung durchgeführt werden.

Die Mehrheit des Parlaments stimmte den Anträgen der VBK zu. Widerstand kam jedoch aus den Reihen der CVP und SVP. Diese waren es denn auch, die am Dienstagabend dafür sorgten, dass das Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern ist.

16 Parlamentarier erzwingen Abstimmung

Markus Rosenberger, Stadtparlamentarier SVP. Fotopeter

Nach der Abstimmung über die Anträge der VBK beantragte Markus Rosenberger (SVP) ein Ratsreferendum. Es habe in den letzten Jahren wahrscheinlich kein Geschäft gegeben, über das es an den Stammtischen so viele Diskussionen gegeben habe, sagte er. «Das Volk soll entscheiden können, ob es ein Stadtmagazin in diesem Ausmass will.» Er ist nicht überzeugt davon, dass dem so ist. Zudem erinnerte Rosenberger daran, dass in der Vergangenheit schon über weit weniger hohe Beträge eine Volksabstimmung durchgeführt worden sei. Mit 16 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung wurde der Antrag Rosenbergers angenommen. Damit müssen nun die Stimmberechtigten über das Geschäft befinden.