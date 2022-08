KOMMENTAR Zu lange stiefmütterlich behandelt: Endlich kümmert sich die Stadt St.Gallen strategisch um ihre Liegenschaften Seit dieser Woche hat die Stadt St.Gallen eine Liegenschaftenstrategie. Sie liefert die Grundlage dafür, wie das städtische Immobilienportfolio sich entwickeln soll. Ein überfälliger Schritt. Luca Ghiselli Drucken Teilen

Gerade dort, wo die Platzverhältnisse knapp sind, ist Boden ein wertvolles Gut. In der Stadt St.Gallen ist das nicht anders. Die Immobilienpreise spielen verrückt.



Die Stadt als Liegenschaftenbesitzerin hat dieser Marktsituation bisher passiv zugeschaut. Das Portfolio ist überaltert, rund ein Drittel der Liegenschaften muss im kommenden Vierteljahrhundert saniert werden, knapp ein Fünftel wird ohnehin auf Abbruch bewirtschaftet. Keine idealen Voraussetzungen also, um auf eine aktive Bodenpolitik einzuschwenken.

Umso dringender, dass die Stadt nicht weiter planlos – oder gar nicht – agiert. Seit dieser Woche zeigt die Liegenschaftenstrategie auf, wohin die Reise gehen soll: Hin zu einer Stadt, die Quartiere entwickelt, die Standortqualität der Immobilien in ihrem Portfolio erhöht und Wohnraum für alle sozio-ökonomischen Schichten schafft. Denn, das ist auch klar, die Stadt soll in den kommenden Jahrzehnten weiterwachsen, 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner sind und bleiben das erklärte Ziel.

Noch ist der Wohnungsmarkt in St.Gallen nicht unter Druck – auch, weil die Stadt weniger schnell wächst als erwartet und gewünscht. Aktuell fehlt es, das haben Erhebungen gezeigt, weniger an bezahlbarem Wohnraum als an Vielfalt auf dem Wohnungsmarkt. Trotzdem tut die Stadt gut daran, endlich aktiv die Weichen für die Zukunft zu stellen.

In der Altstadt werden die Grenzen der Strategie aber jetzt schon sichtbar. Die Immobilienpreise sind seit Jahren astronomisch hoch, werden spekulativ in die Höhe getrieben. Bezahlbare Gewerbeflächen sind rar, Leerstände fast Gewohnheit. Doch der Stadt sind die Hände gebunden – sie kann und will bei diesen Marktpreisen nicht mithalten.