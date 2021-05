KOMMENTAR ZU DEN LEGISLATURZIELEN Der St.Galler Stadtrat vergibt eine Chance: Da lodert kein Feuer der Begeisterung St.Gallen soll das Zentrum der Ostschweiz bleiben. Das postuliert der Stadtrat in seiner Vision 2030. Stadtredaktor Reto Voneschen überzeugen die Teilziele für 2021 bis 2024 auf diesem Weg nicht. Ihm fehlt ein Projekt, das die Bevölkerung begeistern könnte. Reto Voneschen Hören Merken Drucken Teilen

St.Gallen ist eine Stadt mit vergleichsweise vielen Qualitäten. Die Einheimischen selber unterschätzen diese Tatsache überraschend oft. Bild: Urs Bucher

(3.11.2017)

Es ist es richtig, dass sich die Stadtregierung selber Ziele setzt, die sie bis Ende 2024 erreichen will. Noch besser ist, dass diese Ziele in eine Vorstellung eingebunden sind, wie St.Gallen 2030 aussehen soll. Es ist richtig, dass der Stadtrat nicht versucht, St.Gallen in den kommenden vier Jahren vollständig umzukrempeln. Das ist gar nicht möglich. Und vieles läuft in die richtige Richtung.

Kein Aufbruch zu neuen Ufern

Vom Legislaturprogramm der Stadtregierung hätte man am Anfang der Ära von Stadtpräsidentin Maria Pappa aber schon einen kleinen Aufbruch erwartet. Ein Zeichen, dass jetzt nicht einfach die grundsolide, aber auch biedere und staubtrockene Tradition ihrer Vorgänger fortgesetzt wird. Von einem solchen Aufbruch ist nichts zu spüren.

Viele Ziele sind wie immer vage gehalten. Das Motto scheint immer noch zu sein: Zu heiklen Fragen etwa zum Bauen, Verkehr oder Grün in der Stadt nur keine Aussagen machen, mit denen man politisch aneckt und auf die man später behaftet werden könnte.

Dem typischen St.Galler fehlt oft die Begeisterung für die Stadt

Mit dem Legislaturprogramm, das er am Dienstag vorgelegt hat, verpasst der Stadtrat eine grosse Chance. Der Gallusstadt fehlt es nicht an Leuten, die sie bis in den hintersten Winkel und ins letzte Detail verwalten. Der Gallusstadt fehlt es an Leuten, die sich für sie begeistern und die mit ihrer Begeisterung andere anstecken – am liebsten auch Auswärtige.

Das anerkennt der Stadtrat selber ja auch ausdrücklich, wenn er für die Fortführung der Imagekampagne «Sankt» 400'000 Franken vom Parlament verlangt. Sie soll uns Einheimische von den Qualitäten unserer Stadt überzeugen. Auf dass wir für sie entflammen.

In den Legislaturzielen des Stadtrats findet sich nichts in diese Richtung. Darin gibt es nicht ein Ziel, das breite Bevölkerungskreise begeistern und mobilisieren könnte. Da ist auch kein Feuer der Begeisterung für die Stadt spürbar, wie man es mit der Kampa­gne «Sankt» bei uns entfachen will. Da qualmt höchstens ein Schwelbrand vor sich hin.