KOMMENTAR Steuersenkung trotz 25-Millionen-Loch: Der St.Galler Stadtrat setzt ein starkes Zeichen Für 2024 rechnet St.Gallen wieder mit einem satten Defizit. Trotzdem möchte die Stadtregierung erstmals seit fünf Jahren den Steuerfuss senken. Der Sinneswandel ist nachvollziehbar – die Rechnung könnte aufgehen. Luca Ghiselli Drucken Teilen

Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) gibt im Rathaus die erste Steuersenkung der Stadt St.Gallen seit fünf Jahren bekannt. Bild: Michel Canonica

Ein budgetiertes Defizit von 25 Millionen Franken und eine Steuersenkung – und die grosse Frage: Wie geht das zusammen? Stadtpräsidentin und «Finanzministerin» Maria Pappa präsentiert am Donnerstag ein düsteres Bild der Stadtkasse. Steigende Schülerzahlen, Zentrumslasten, Teuerungsausgleich: Die Ausgaben steigen und steigen. Und doch wagt der Stadtrat nun einen Schritt, gegen den er sich in den vergangenen fünf Jahren mit Händen und Füssen gewehrt hat. Er will runter mit den Steuern.

Der Sinneswandel ist nachvollziehbar und richtig. Im Rechnungsjahr 2022 sind die Fiskalerträge um 32 Millionen Franken angestiegen. Wenn der Stadtrat nach diesem unerwarteten Plus nicht am Steuerfuss geschraubt hätte, wann dann? Kommt hinzu: Die 3 Steuerprozente entsprechen rund 5 Millionen Franken, die Senkung reisst also kein grosses Loch in die Stadtkasse.

Ein symbolischer Akt

Die Steuerfusssenkung stopft allerdings, auch das ist klar, keine Löcher in den Portemonnaies der teuerungsgeplagten Wenigverdienenden, und sie beschert der Stadt auch keinen Sprung an die Spitze des innerkantonalen Steuerrankings. Es ist, das hat die Stadtpräsidentin vor den Medien selbst gesagt, ein «symbolischer Akt». Das ändert aber nichts daran, dass das Zeichen gut ist. Es zeugt vom Bewusstsein, dass der Steuerfuss eben doch ein Standortfaktor ist.

Das «Zückerli» dürfte die Bürgerlichen fürs Erste beruhigen, auch wenn ihre Forderungen weiter gehen als diese 3 Prozentpunkte. Der Stadtrat kommt mit der Senkung dem zuvor, was er ohnehin kaum hätte verhindern können. Eine Allianz der bürgerlichen Fraktionen und der GLP – die Grünliberalen haben ihre Offenheit gegenüber einer Steuersenkung bereits vor Monaten signalisiert – hätte an der Budgetsitzung im Dezember eine Steuersenkung im Alleingang durchsetzen können. Und zwar gegen den Willen von SP und Grünen, die diese Legislatur im Waaghaus bisher dominiert haben.

Das städtische Personal macht mit einer Kundgebung vor dem Rathaus auf den Teuerungsausgleich aufmerksam. Bild: Michel Canonica

SP, Gewerkschaften, Grüne: Ihre Freude über den Kurswechsel des Stadtrats wird sich in engen Grenzen halten. Gerade weil Links-Grün grossen Investitionsbedarf sieht. In Schulen, in Velowege, in den Kampf gegen die Klimaerwärmung. Vor dem Rathaus demonstrierte zeitgleich zur Medienkonferenz im zwölften Stock der städtische Personalverband für einen Teuerungsausgleich von 3 Prozent. Auch wenn das wohl ein kühner Traum bleiben wird: Es ist ein kleiner Vorgeschmack für die SP-Stadtpräsidentin. Der Gegenwind kommt diesen Herbst von links.