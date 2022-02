KOMMENTAR Spitex St.Gallen AG braucht schon wieder Geld von der Stadt: Kühlen Kopf bewahren, beim Kreditantrag ganz genau hinschauen Im ersten Betriebsjahr hat die neue Stadtsanktgaller Einheitsspitex durch personellen Wirbel von sich reden gemacht. Jetzt kommt ein Defizit von 1,7 Millionen Franken dazu. Die Stadt muss das Loch stopfen; über den Nachtragskredit entscheidet im Sommer das Stadtparlament. Es tut gut daran, dabei ganz genau hinzuschauen. Reto Voneschen Drucken Teilen

Medienkonferenz von Stadt und Spitex St.Gallen AG im Festsaal St.Katharinen mit (von links) Spitex-Geschäftsführerin Anna Ravizza, Stadtpräsidentin Maria Pappa, Spitex-VR-Präsident Daniel Mächler und Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Tobias Garcia

(23. Februar 2022)

Wie die Spitex St.Gallen AG in Betrieb genommen wurde, ist kein Ruhmesblatt. Bei der Vorbereitung des politischen Prozesses wie bei der praktischen Umsetzung des Projektes gab es Fehleinschätzungen, wie die Verantwortlichen gestern einräumten. Dafür muss die Stadt Lehrgeld zahlen. Der Stadtkasse droht ein millionenschwerer Nachtragskredit. Wieder einmal.

Überraschend an der ganzen Affäre ist, dass allen von Anfang an klar war, dass es keine leichte Aufgabe sein würde, vier bestehende Organisationen mit unterschiedlichen Kulturen in einem einzigen, grossen Betrieb zusammenzuführen. Natürlich hat Covid-19 diese Aufgabe nicht einfacher gemacht. Die dadurch ausgelösten Probleme in den Vordergrund zu stellen, ist aber nicht korrekt. Das Coronavirus kann beispielsweise nichts dafür, dass der Zeitbedarf für die Inbetriebnahme der Spitex AG zu kurz bemessen war. Oder dass IT, Raumkosten und Abschreibungen zu tief angesetzt wurden. Die Coronapandemie allein kann auch nicht die grosse Personalfluktuation erklären. Dafür muss es noch andere Verantwortliche geben.

Positiv ist, dass Sozialdirektorin Sonja Lüthi sekundiert von Stadtpräsidentin Maria Pappa Fehler einräumt. Das fühlte sich gestern Mittwoch ehrlich an. Ebenfalls positiv ist, dass die externe Revisionsstelle nicht nur die Zahlen durchleuchtet, sondern auch andere Abläufe analysiert. Offen ist, ob die Stadtregierung daraus etwas lernt. Ob diese Massnahme reicht und wie gross die Bereitschaft der Spitze der AG ist, sich selbstkritisch zu hinterfragen, erfährt die Öffentlichkeit, sobald die Stadtpolitik den Nachtragskredit diskutiert.

Das öffentliche Vertrauen ins Spitexprojekt hat durch den personellen Wirbel im ersten Betriebsjahr sicher gelitten. Die teils wenig professionelle Kommunikation hat dazu das Ihre beigetragen. All jenen, die der Einheitsspitex misstraut haben, muss das Resultat des ersten Jahres wie eine Bestätigung vorkommen. Ein Zurück zu den alten und auch veralteten Strukturen ist aber weder möglich noch sinnvoll.

Um herauszufinden, wie’s weitergehen soll, ist die Frage zentral, ob das Resultat des ersten Jahres einmaligen Anlaufschwierigkeiten oder grundsätzlichen Strukturproblemen geschuldet ist. Ein einmaliger Nachtragskredit in der sich abzeichnenden Höhe tut zwar weh, ist aber verschmerzbar. Sich jährlich wiederholende Millionendefizite aus der Spitex hingegen, kann sich die Stadt ganz sicher nicht leisten.

Beim Entscheid, wie’s mit der Spitex AG weitergehen soll, kommt dem Stadtparlament ein zentrale Rolle zu. Seine Geschäftsprüfungskommission wird die Analyse der Revisionsstelle erhalten. Kommission wie Parlament tun gut daran, da vor dem Entscheid über den Nachtragskredit genau hinzuschauen. Das gilt auch für die Grünliberalen. Den Kopf in den Sand zu stecken und den Parlamentssaal zu verlassen wie bei der ersten Spitexdebatte, weil die eigene Stadträtin mit Kritik konfrontiert wird, liegt definitiv nicht mehr drin.