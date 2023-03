Kommentar Nach dem Ja zum neuen Hafengebäude in Rorschach: Stadtrat, Gewerbe und Region müssen zusammenarbeiten Ein neues Restaurant im Hafengebäude und eine Stillwasserfläche genügen nicht, um Rorschach lebendiger und gastlicher zu machen.

Rorschach Stimmberechtigte sagen Ja zu Hafengebäude und Stillwasserfläche. Visualisierung: PD

Die Komposition aus Hafeneinfahrt, Hafenmohle und Kornhaus ist eindrücklich, auch mit der Beleuchtung nachts. Mit der Kreditzustimmung vom Sonntag kann nun auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Gäste, die Rorschach mit dem Kursschiff besuchen, wurden über ein Jahrzehnt lang mit der Tristesse eines kahlen Platzes begrüsst. Durch den Wegfall der Parkplätze am Hafenplatz wurde der Weg frei für eine lebendige Nutzung. Damit sich Gäste künftig auch tatsächlich willkommen fühlen, genügen aber ein Restaurant im Hafengebäude und eine Stillwasserfläche nicht.

Der Stadtrat und auch das Gewerbe müssen mehr als heute zur Gastlichkeit der Hafenstadt beitragen. Wichtig ist, dass Rorschach seine besten Seiten auch nach aussen trägt. Und dies gelingt nicht nur durch seine beiden sandigen Grossanlässe im August. Auch während der restlichen Monate müssen Hafenplatz und Zentrum künftig belebt werden. Etwa Bewilligungen von Veranstaltern abzulehnen, um Anwohnerinnen und Anwohner dauerhaft zu schützen, ist kein Konzept. Der Stadtrat muss über die Bücher gehen und darf sich nicht länger hinter diesem Argument verstecken. Es müssen Kompromisse gefunden werden, mit denen beide Seiten leben können.

Im neuen Hafengebäude soll künftig auch die Tourist-Info untergebracht werden. Davon wird die ganze Region Rorschach profitieren. Die von umliegenden Gemeinden geäusserte Begründung, an diese Einrichtung finanziell nur etwas beisteuern zu wollen, wenn man auch einen direkten Nutzen davon hat, ist genau jene fatale Einstellung, welche die Region am See keinen Schritt weiterbringt.