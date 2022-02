Kommentar Mit happigen Eintrittspreisen macht der neu gebildete Hallenbadverbund Druck auf die Nein-Sager-Gemeinden – zu Recht 14 Gemeinden aus der Region St.Gallen-Bodensee leisten Pro-Kopf-Beiträge an vier Städte und Gemeinden und an eine Genossenschaft, die ein Hallenbad betreiben. Die Solidarität spielt – das sollte auf andere Bereiche regionaler Zusammenarbeit ausgeweitet werden. Daniel Wirth Drucken Teilen

Muss saniert werden: Das Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Vorbei die Zeit des Trittbrettfahrens in der Region St.Gallen-Bodensee. Zumindest beim Schwimmen im Hallenbad. Der neu geschaffene Hallenbadverbund ist ein gutes Beispiel regionaler Zusammenarbeit. Diese könnte in ähnlicher Form ausgeweitet werden, etwa bei Kultureinrichtungen, Sportstätten oder Schiessanlagen, die in den Standortgemeinden genauso wie die Hallenbäder hohe Kosten auslösen.

Den Hallenbadverbund zu bilden, war kein Kinderspiel. Ganz im Gegenteil. Es dauerte einige Jahre. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Städte, Gemeinden und Genossenschaften, die ein teures Hallenbad betreiben, werden ab September dieses Jahres finanziell etwas entlastet.

Die Verantwortlichen der Regio Appenzell Ausserrhoden-St.Gallen-Bodensee haben bewusst von einer Harmonisierung der Eintrittspreise abgesehen. Das ist richtig so: Es kann nicht sein, dass Schwimmerinnen und Schwimmer, die in einer Gemeinde wohnen, die beim neuen Hallenbadverbund nicht mitmacht, gleich viel Eintritt zahlen wie Schwimmerinnen und Schwimmer aus Standort- und Verbundgemeinden.

Ein Aufpreis von 50 Prozent ist relativ viel, aber gleichwohl gerecht – selbst wenn die Einwohnerinnen und Einwohner von Gaiserwald, Teufen oder Horn rein gar nichts dafür können, dass die von ihnen gewählten Gemeinderäte aus welchem Grund auch immer Nein gesagt haben zum Hallenbadverbund. Wenn diese Gemeinderäte Druck aus der Basis spüren, fällt es ihnen womöglich leichter, dem neuen Hallenbadverbund mit einer Länge Rückstand doch noch beizutreten. Das stünde ihnen gut an.