Kommentar Kritik am neuen St.Galler Marktplatz: Die Stadt muss den Volkswillen umsetzen - aber welchen? Kaum ist das Vorprojekt für den neuen Marktplatz der Stadt St.Gallen vorgestellt, geht die Organisation der Marktfahrerinnen und Marktfahrer in Opposition dazu. Das ist eine heikle Situation für Stadtrat und Verwaltung, die zwei Aufträge des Volkes unter einen Hut bringen müssen. Reto Voneschen

Anstelle der heutigen Hüttchen des ständigen Marktes soll auf den Marktplatz ein Pavillon gebaut werden. Die Markthändler kritisieren das Projekt, weil sich die damit höheren Mieten nicht erwirtschaften liessen. Bild: Arthur Gamsa (23.3.2021)

Die Sache mit dem neuen Marktplatz scheint klar: Das Stimmvolk der Stadt hat 27,7 Millionen für Sanierung und Neugestaltung gesprochen. Zur Projektidee, die dem Entscheid zugrunde lag, gehört ein Pavillon für den ständigen Markt. Aufgabe der Stadt ist es jetzt, dem Volkswillen Nachachtung zu verschaffen. Markthändler akzeptieren das oder verlassen den Markt.

Es gibt da einen zweiten Auftrag des Stimmvolkes

Wer so argumentiert, blendet aus, dass es einen früheren Volksentscheid zum ständigen Markt gibt. 2015 wurde der zweite Anlauf für einen neuen Marktplatz verworfen. Gescheitert ist er vor allem, weil sich in der Vorlage keine Lösung für den ständigen Markt fand. Dieses Nein ist auch ein Auftrag des Stimmvolks an seine Behörden: Es will keinen neuen Marktplatz ohne Markt.

Der Volksentscheid von 2015 heisst nicht, dass die Stadtregierung auf jede Forderung der Marktfahrer eingehen muss. Er darf auch nicht so interpretiert werden, dass die Allgemeinheit den Markthändlerinnen und Markthändlern einen Teil der Standmieten zu schenken hat. Die Stadt muss ihnen aber ein Angebot machen, das wirtschaftlich realistisch und damit annehmbar ist.

Sparpotenzial ist sicher vorhanden

Der offensichtliche Weg dazu wäre, in den Pavillon weniger Geld zu investieren, das man nachher amortisieren muss. Eine Redimensionierung des Neubaus könnte ein Ausweg sein. Potenzial dafür gibt es durchaus – etwa bei der Gartenbeiz zwischen den Marktständen. Pragmatismus statt Perfektionismus wäre vermutlich ein weiterer Schlüssel.

Reto Voneschen, Stadtredaktion «St.Galler Tagblatt».

Stadtrat und Verwaltung müssen einen Weg finden, um die beiden Aufträge des Stimmvolks unter einen Hut zu bringen. Die Chance, dass das gelingt, scheint derzeit nicht gross. Dafür sind die Beteiligten zu fest auf ihren Positionen eingefahren. Einen Versuch zu unternehmen, die Blockade zu durchbrechen, wäre im Sinne des Gesamtprojektes sehr wohl sinnvoll.

Fastfood-Zone oder «normalen» Laden für sechs Millionen brauchen wir nicht

Haben die Marktfahrer im neuen Pavillon keine Konditionen, die ihnen ein genügendes Auskommen garantieren, droht der Neubau zur reinen Fastfood-Zone oder zum «normalen» Laden zu werden. Und beides braucht es mit Sicherheit nicht mitten auf dem Marktplatz. Die dafür nötigen sechs Millionen könnte man dann auch einfach sparen.