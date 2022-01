KOMMENTAR Gut gezielt wäre halb gewonnen: Die Jahresziele des St.Galler Stadtrats sind kein Brüller Die St.Galler Stadtregierung hat am Dienstag ihre Ziele für 2022 präsentiert. Die Devise «weiter wie bisher» liest man nicht nur zwischen den Zeilen. Das liegt aber nicht am fehlenden Mut des Stadtrats, sondern an der Übungsanlage selbst. Viel Spielraum gibt es bei diesen Zielen nämlich nicht. Luca Ghiselli Hören Drucken Teilen

Viel vor im 2022: Stadtpräsidentin Maria Pappa erklärt, flankiert von Sonja Lüthi, Markus Buschor, Peter Jans und Mathias Gabathuler, die Ziele für das neue Jahr. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Der Duden definiert ein Ziel so: «Punkt, Ort, bis zu dem jemand kommen will, den jemand erreichen will». Wohin der St. Galler Stadtrat 2022 will, das hat er am Dienstag an seiner Medienkonferenz zu seinen Jahreszielen kommuniziert. Nur zielt der Stadtrat bei dieser Gelegenheit wahlweise ein bisschen zu tief oder ein wenig zu ungenau.

Das liest sich dann etwa im Handlungsfeld Wirtschaft und Forschung so: «Die im Jahr 2021 gestartete Vermarktungskampagne wird im Jahr 2022 fortgeführt.» Oder im Handlungsfeld Lebensraum: «Das Bauprojekt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl befindet sich auf Basis des abgeschlossenen Vorprojekts in der Fertigstellung.»

Sind das wirklich Ziele?

Im Handlungsfeld Mobilität heisst es: «Die Fahrgastfrequenzen der VBSG sind nach der Coronapandemie wieder gesteigert.» Und zum Sparprogramm «Fokus 25» schreibt der Stadtrat knapp: «Es wird unter der Verantwortung der Dienststelle Finanzen weitergeführt und das Thema Benchmarking weiterverfolgt.»

Manchmal sind die Zielsetzungen aber auch derart detailliert, dass der interessierte Laie sie mehrmals lesen muss, um zu begreifen, worum es geht: «Im Rahmen eines vorläufig befristeten Projekts wird der finanzielle Nutzen bei einer Intensivierung der Rückerstattungen im Bereich Sozialhilfe evaluiert.» Bitte was?

Klar ist es gut für den Standort St. Gallen, wenn grosse Sportveranstaltungen hierher geholt werden. Natürlich hat kaum jemand etwas dagegen, wenn die VBSG-Fahrgastzahlen wieder steigen, die Neugestaltung des Marktplatzes vorankommt oder bereits Begonnenes wie die «Sankt»-Kampagne weitergeführt wird. Doch das sind Ziele, die im engeren Sinn des Wortes gar keine sind. Keine Orte, die man erreichen wollen kann.

Ein Blätterwald an übergeordneten Strategien und Konzepten

Woran liegt das? Es ist wohl nichts weiter als die Konsequenz daraus, dass es von übergeordneten Strategien und Konzepten in der Stadtverwaltung nur so wimmelt: Die Vision 2030, die Legislaturziele, das Energiekonzept, das Mobilitätskonzept, das Gemeindesportanlagenkonzept die Altersstrategie, die Innenentwicklungs- und Freiraumstrategie, die Liegenschaftenstrategie. Die Liste liesse sich nach Belieben erweitern.

In den Jahreszielen bleiben die «Babysteps» übrig, das langsame und stetige Vorwärtskommen. Und diese Ziele sollten eigentlich gar nicht ausgesprochen werden müssen. Sie sind eine Selbstverständlichkeit.