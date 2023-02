Kommentar Frauenmehrheit im St.Galler Stadtparlament: Das Ziel ist aber noch lange nicht erreicht Im St.Galler Stadtparlament hat es neu mehr Frauen als Männer. Das ist ein wichtiger Schritt hin zur Gleichstellung. Um diese aber zu erreichen, braucht es den Effort von uns allen. Marlen Hämmerli Drucken Teilen

Im Stadtparlament St.Gallen sitzen derzeit 32 Frauen und 31 Männer. Bild: Ralph Ribi

Erstmals sind die Frauen im St.Galler Stadtparlament in der Mehrheit. Sie übertrumpfen die Männer, wenn auch nur um eine Person. Die Versuchung ist gross, dieses historische Ereignis herunterzuspielen: Welchen Unterschied kann eine Person schon machen? Doch das wäre falsch.

Die Frauenmehrheit im Parlament der grössten Ostschweizer Stadt ist ein Erfolg. Sie macht bewusst, was im vergangenen Jahrhundert erreicht wurde. Mit Hartnäckigkeit errangen Frauen das Wahl- und Stimmrecht. Hartnäckigkeit war auch nötig, bis zur Frauenmehrheit im Stadtparlament. Und natürlich half auch die Unterstützung von Männerseite. Gleichberechtigung lässt sich nur gemeinsam erreichen, abseits von jeglichen Geschlechterkämpfen.

Die Frauenmehrheit ist aber auch ein Zeichen. Sie macht bewusst, welcher Weg andererorts noch vor uns liegt. Die Gleichstellung ist lange nicht erreicht. Frauen sind weiterhin in vielen politischen Gremien und Führungsetagen in der Minderheit. Im Job erhalten sie weniger Lohn für dieselbe Arbeit, obwohl sie dieselben Qualifikation mitbringen. Ein Grossteil der Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. All das zeigt: Unbewusste Rollenbilder prägen unser Denken. Das muss und wird sich ändern. Dafür braucht es aber den Effort von jeder und jedem.