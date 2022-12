Kommentar Fehler bei der Fahrplanplanung für den Bus eingestehen und über die Bücher gehen Der Fahrplanwechsel bei den Linienbussen vom 11. Dezember stösst in der Region Rorschach auf heftige Kritik. Die Verantwortlichen sind nun in der Pflicht, ihr Werk nochmals kritisch zu betrachten. Rudolf Hirtl Drucken Teilen

Die neuen Busfahrpläne in der Region Rorschach überzeugen nicht. Bild: Rudolf Hirtl

Bei einer Sonderfahrt mit Apéro und Häppchen wurde im Dezember das auf den Fahrplanwechsel gültige neue Buskonzept in der Region Rorschach präsentiert. Was Busbetreiber, Behördenmitglieder und Verantwortliche des kantonalen Amtes für öffentlichen Verkehr damals noch als grossen Wurf bezeichnet haben, hat sich mittlerweile als Rohrkrepierer erwiesen. Benutzerinnen und Benutzer des öffentlichen Verkehrs, insbesondere der Linienbusse, fragen sich zu Recht, ob jene Personen, die diesen Fahrplan ausgetüftelt haben, selbst schon einmal in einem Bus gesessen sind.

Wer nicht die Schleife über Rorschach und Rorschacherberg fahren möchte, der kommt ab Goldach Kronenplatz zu Fuss oder mit dem Velo zum Bahnhof Goldach und damit zur S-Bahn, lässt das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons verlauten. Ein Schlag ins Gesicht nicht nur von jener 80-jährigen, gehbehinderten Frau, die in der Sonnhalde lebt und neu für die Fahrt zum Bahnhof 22 Minuten statt 7 Minuten braucht. Für lächerliche 1,5 Kilometer notabene. Die nur in eine Richtung verkehrenden Busse in der «Stadt am See» sind eine Zumutung für alle Fahrgäste.

Nun liegt der Ball bei den Behörden von Stadt und Gemeinden sowie den Verantwortlichen des Kantons. Sie müssen nochmals über die Bücher, die Schwachstellen ausmerzen und ein neues Buskonzept für die Region am See präsentieren. Und dies möglichst rasch, noch bevor ein neuer Fahrplanwechsel ansteht.