KOMMENTAR Die Stadt St.Gallen investiert viel zu wenig – das könnte sich rächen Mit nur 33 Millionen Franken weist die Rechnung 2022 der Stadt St.Gallen extrem tiefe Nettoinvestitionen aus. Dabei türmen sich in den kommenden Jahren die Grossprojekte. Es braucht dringend eine bessere Kontrolle. Luca Ghiselli Drucken Teilen

Auf Stadtpräsidentin und «Finanzministerin» Maria Pappa wartet in den kommenden Jahren ein Investitionsberg. Bild: Arthur Gamsa

Rund 70 Millionen Franken wollte die Stadt St.Gallen im Jahr 2022 in ihre Infrastruktur investieren. So war es im Budget vorgesehen. Geworden sind es nun nur 33 Millionen Franken, also weniger als die Hälfte von dem, was vorgesehen war. Und auch deutlich weniger als in den Vorjahren: 2020 hat die Stadt Nettoinvestitionen in der Höhe von 50 Millionen Franken getätigt, 2021 waren es 59,2 Millionen Franken. Seit 2013 lag das Nettoinvestitionsvolumen nie unter 40 Millionen Franken.

Die Gründe für diese Entwicklung, die Stadtpräsidentin Maria Pappa ins Feld führte, leuchten nur teilweise ein: Einsprachen verzögern Projekte; Mitwirkungsverfahren verzögern deren Umsetzung, fehlende verwaltungsinterne Ressourcen lassen Vorhaben in der Prioritätenliste nach unten rutschen. Es steht aber auch fest: Mit einer exakteren Investitionsplanung liessen sich Luftlöcher wie diese verhindern.

Es kommen grosse Brocken auf die Stadt zu

Dabei ist es wichtig, dass die Stadt investiert. Der Standort muss lebenswert bleiben, die Infrastruktur zukunftstauglich sein. Nettoinvestitionen von rund 30 Millionen Franken im Jahr reichen schlicht und einfach nicht aus, um den regelrechten Berg an Investitionen, der in den kommenden Jahren ansteht, abzubauen. Schulhäuser, Hallenbäder, Kunstmuseum, eine weitere Etappe beim Fernwärme-Ausbau: Es kommen grosse Brocken auf die Stadtkasse zu. Deshalb ist es dringend notwendig, dass bestehende Kontrollmechanismen besser greifen und bei Bedarf zusätzliche geschaffen werden.

Der Handlungsbedarf ist dem Stadtrat bewusst. Eine vertiefte Analyse über die genauen Gründe für die zahlreichen Verzögerungen ist angezeigt. Denn während man bei den Konsumausgaben schnell einmal Sparpotenzial sehen kann, gilt für verschobene Investitionen: Sie holen einen ein. Und günstiger wird es kaum.