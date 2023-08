Kommentar Die Sensation bleibt aus: Die SP hat es in Gossau schwer Der neue Gossauer Stadtrat heisst Florin Scherrer. Der Mitte-Politiker setzt sich im zweiten Wahlgang deutlich gegen seinen Mitstreiter Florian Kobler (SP) durch. Perrine Woodtli Drucken Teilen

Sozialdemokrat Florian Kobler (links) und Florin Scherrer (Die Mitte) lieferten sich einen intensiven Wahlkampf. Als Gewinner geht nun wie erwartet Scherrer hervor. Donato Caspari (14. 8. 2023)

Nun ist klar: Der neue Gossauer Stadtrat heisst Florin Scherrer. Der Mitte-Politiker lässt Sozialdemokrat Florian Kobler deutlich hinter sich. Dieser hat bis zuletzt an eine Sensation geglaubt. Und das wäre es tatsächlich auch gewesen, wenn Kobler den Sprung in die Exekutive geschafft hätte. Er wäre der erste linke Stadtrat im bürgerlichen Gossau gewesen. Das Potenzial dazu hätte er gehabt.

Die Rollen in diesem Wahlkampf waren von Anfang an verteilt: Florin Scherrer war der Favorit, Florian Kobler der Aussenseiter. Und trotzdem schien es nicht unbedingt so, als ob der Mitte-Kandidat die Wahl auf sicher hat. Dass die FDP Stimmfreigabe beschloss und nicht den bürgerlichen Kandidaten empfahl und die SVP sich überhaupt nicht zu Wort meldete vor dem zweiten Wahlgang, sprach nicht für Scherrer. Letztlich kam es dann aber doch so, wie man es erwarten konnte: Die Mitte gewinnt, die SP verliert. Das Kopf-an-Kopf-Rennen und die Sensation bleiben aus. Alles beim Alten.

Dass die SP auch nicht mit einem vernetzten, engagierten und erfahrenen Kandidaten wie Florian Kobler den langersehnten Stadtratssitz holen kann, verdeutlich erneut, wie schwierig es die Linken in Gossau haben. Trotz allem darf sich die SP über einen Stimmanteil von knapp 41 Prozent freuen.

Dass Kobler die Wahl verpasst hat, liegt aber nicht nur an der Parteifarbe. Er hatte mit Scherrer auch schlicht einen starken Konkurrenten. Der 35-Jährige bringt reichlich Erfahrung und Dossierkenntnisse sowie frischen, jungen Wind in die Exekutive mit. Er ist eine gute Wahl.