Kommentar Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen ist erfreulich gut: Sparhysterie ist genauso unangebracht wie eine Steuerfusssenkung Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen schliesst mit einem grossen Überschuss. Kleinliche Sparübungen auf Kosten der Einwohner und parteipolitische Forderungen nach einem Sparpaket sind unnötig. Daniel Wirth

Rathaus Stadt St.Gallen: So glänzend wie die Glasfassade, so glänzend sind die Finanzzahlen für das Jahr 2020. Bild: Michel Canonica

Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen reiht sich nahtlos ein in eine jahrzehntelange Serie, in der einzelne Ausnahmen die Regel bestätigen: Sie schliesst deutlich besser als budgetiert. Das überrascht insofern, als 2020 als das (erste) Coronajahr in die Geschichte eingehen wird, als ein Jahr, in dem nicht wie üblich gewirtschaftet und konsumiert werden konnte und viele Hilfspakete geschnürt werden mussten.

Die massive Besserstellung der Rechnung 2020 gegenüber dem Budget hat mehr als einen Grund: Die Stadtverwaltung hat im vergangenen Jahr kostenbewusst gearbeitet; es wurde deutlich weniger investiert als geplant, was zu weniger Abschreibungen geführt hat; ein Landabtausch mit der Ortsbürgergemeinde hat einen grossen Buchgewinn beschert; bei den Nachsteuern gab es erfreuliche Überraschungen.

Die Auswirkungen, welche die Covid-19-Pandemie auf den Haushalt der Stadt wegen schwindender Steuereinnahmen haben wird, sind noch nicht bezifferbar. Sie zeichnen sich allmählich ab und werden erheblich sein. Vor diesemHintergrund ist eine Senkung des Steuerfusses unangebracht – auch wenn eine solche wohl bald ein politisches Thema werden könnte. Die Unsicherheiten, die die Coronapandemie auslöst, sind viel zu gross.

Aber: Genauso unangebracht ist Aktionismus, wie sie FDP-Stadtparlamentarier Andreas Dudli mit der Forderung nach einem Entlastungsprogramm an den Tag legt. Die Finanzlage der Kantonshauptstadt ist solide; das Eigenkapital, das mit knapp 100 Millionen Franken dotiert ist, kann einige Defizite ausgleichen, sofern diese denn Realität werden. Unangebracht sind auch Tariferhöhungen wie etwa bei der Musikschule, mit der viele Einwohner verärgert werden.

Vorsicht ist die Mutter der Stadtkasse. In weiser Voraussicht, lange bevor Corona da war, schnürte der Stadtrat das Sparpaket «Fokus25», um den Haushalt jährlich um bis zu 30 Millionen Franken zu entlasten. Es umfasst gut 150 Massnahmen. Mehr braucht’s nicht.