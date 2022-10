Kommentar Bei aller Sympathie für die Mahnwache fürs Tierwohl am Tag der Olma-Eröffnung: Zubeissen in die Bratwurst bleibt erlaubt Zwei Tierrechtsorganisationen halten ausgerechnet am Tag der Olma-Eröffnung in der Stadt St.Gallen eine Mahnwache ab. Das Datum sei Zufall. Wer's glaubt, wird selig.

Mit diesem Flyer wird auf die Mahnwache aufmerksam gemacht. PD

Am Donnerstag wird die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung eröffnet, die Olma. Bundespräsident Ignazio Cassis wird mit einem jungen Säuli um die Wette strahlen. Das gehört zur Tradition der grössten Publikumsmesse der Schweiz. Ausgerechnet an diesem Tag halten zwei Tierrechtsorganisationen in der Stadt St.Gallen eine Mahnwache ab. Ein purer Zufall sei das, sagen die Tierschützer.

Wer’s glaubt, wird selig. Dass die Tierrechtsaktivisten die Olma-Eröffnung nutzen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, ist nicht verboten. Dass sie quasi am regionalen Feiertag der Olma-Bratwurst als Alternative veganes Gebäck feilbieten, ist auch legitim. Dass sie wenige Wochen nach dem klaren Nein zur Massentierhaltungsinitiative nachdoppeln fürs Tierwohl, ist ihr gutes Recht. Bringen wird es wenig.

Gewiss, wir könnten uns ohne Fleisch ernähren. Dessen sind wir uns bewusst. Am Tag der Olma-Eröffnung wollen wir Ostschweizerinnen und Ostschweizer uns den Bissen in eine Bratwurst vom Grill aber nicht ranzig machen lassen.