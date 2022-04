Tickets können in der Papeterie zum Schiff an der Marktgasse 5 oder der VBSG-Verkaufsstelle im Rathaus St.Gallen gekauft werden. Alternativ können Tickets auf www.ticketcorner.ch bestellt werden, an allen Ticketcorner-Verkaufsstellen oder unter der Tickethotline (0900 800 800, CHF 1.19 pro Minute). Ein Ticket kostet 20 Franken.

Am 30. April werden in St.Gallen ausserdem zwei Vorverkaufsstände aufgebaut, vor dem Optiker Ryser und am Kornhausplatz. Auch dort können bis 19 Uhr Tickets für 20 Franken gekauft werden. Danach kostet der Eintritt einmalig 25 Franken.

Ab 20 Uhr können im Kugl und Talhof Tickets für 25 Franken gekauft werden. (alr)