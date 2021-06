KOLUMNE Lü: Mit dem Fischen ist es wie mit den Löhnen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Coralie Wenger

Die Kirchberger haben für die Schliessung des Spitals Wattwil gestimmt – als einzige Gemeinde im Toggenburg. Am gleichen Tag haben sie auch den Erweiterungsbau des Primarschulhauses, eine Mehrzweckhalle und eine Tiefgarage abgelehnt. Bei den Kirchbergern ist wenigstens klar erkennbar, für was sie sind. Für nichts.

«Bundespolizei stellt Haftbefehl im fahrenden Zug fest.» Dabei haben Haftbefehle in fahrenden Zügen nichts zu suchen.

Ein afghanischer Flüchtling konnte sich Ende 2019 bei der Bischofszeller Sozialhilfebehörde abmelden. Statt sich darüber zu freuen, schickte ihm die Stadt eine Rechnung über 285'000 Franken. «Vergessen» ging dabei allerdings, dass Bischofszell selber eine Globalpauschale von fast einer halben Million Franken für die Unterstützung der afghanischen Familie erhalten hatte. Früher nannten die Thurgauer ihre fremden Vögte Langfinger. Heute sind es keine Fremden mehr.

«Es gilt hier eine Sperrfrist für alle Medien bis um 22.00 Uhr!» Missachtende werden gesperrt.

Auch während die Europameisterschaft läuft, sind die Fussballvereine auf dem Transfermarkt aktiv. Dutzendweise wird verkauft und vor allem gekauft. Nur beim FC St.Gallen ist es in dieser Beziehung verdächtig ruhig. Aber das dürfte kühles Kalkül sein. Morgen noch das Spiel gegen die Türkei, und danach wird die halbe Nationalmannschaft für einen Spottpreis zu haben sein.

Als Bub kam Osman Dogru aus der Türkei in die Schweiz. Jetzt ist er Parlamentspräsident von Kreuzlingen. Während seiner Dankesrede wurde Dogru von Emotionen geschüttelt und konnte nur stockend sprechen. Wäre er sich bewusst, was im notorisch zerstrittenen Kreuzlingen jetzt auf ihn zukommt, hätte er vor Schmerzen geschrien.

Im markanten Riegelhaus am Wiler Viehmarktplatz soll eine Table-Dance-Bar entstehen – mit Verlängerung der Öffnungszeiten bis vier Uhr sowie Freitag und Samstag bis fünf Uhr. Vorderhand machen dem Betreiber allerdings noch Einsprachen zu schaffen. Immerhin muss er an den Namen des Etablissements keine Gedanken verschwenden. Der bisherige eignet sich ideal: «Böckli Bar».

Neben sieben Burschen haben auch zwei Frauen den letzten Anglerkurs des Fischereivereins Neckertal absolviert. Die Freude ist gross, weil sich damit der bescheidene Frauenanteil im Verein erhöht. Mit dem Fischen ist es wie mit den Löhnen: Je weniger zu holen ist, desto grösser der Frauenanteil.

Nein, die Italiener waren nicht um drei Tore besser. Die Schweizer hätten einfach mit einem blondierten Ball spielen müssen.

In der Schweiz wird die Lage immer unerträglicher. Ein Thurgauer Anwalt hat deshalb seine Siebensachen samt Familie gepackt und ist nach Tansania gezogen. Weil er dort unbehelligt von Coronaschutzmassnahmen leben kann. Kybun-Erfinder Karl Müller hat Verständnis für den Mann. Flieht er jetzt auch nach Afrika? Er kann noch nicht. Zum einen hat er hier zehn Enkel, die er regelmässig sehen will. Vor allem aber ist da noch das von ihm gegründete Aktionsbündnis Ostschweiz, das sich gegen die diktatorischen Gelüste des Bundesrats wehren will. 100'000 Sympathisanten soll es dereinst umfassen. Momentan sind es rund 5000. Nein – Karl Müller wird Tansania noch ein paar Tage nicht buchen.