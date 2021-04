Kolumne Gegentribüne: Der FC St.Gallen ist auch eine Startrampe für Trainerkarrieren Jetzt, da aktuelle und zukünftige Trainerwechsel zu reden geben, fällt auf, wie häufig ehemalige Spieler des FC St.Gallen eine erfolgreiche Trainerlaufbahn eingeschlagen haben. Christian Gross und Peter Knäbel hatten oder haben bei Schalke 04 eine viel beachtete Rolle. In der Super League werden sogar fast die Hälfte aller Vereine von Akteuren mit Espenmoos-Vergangenheit trainiert.

Tatsächlich: Giorgio Contini, Mario Frick, Maurizio Jacobacci und Marco Walker trugen schon das Trikot des FC St.Gallen. Weitere Namen belegen ebenfalls: Wer beim FC St.Gallen gespielt hat, kann sich Chancen ausrechnen, dereinst auch als Trainer auf höheren Niveau zu reüssieren.

Einer der ersten war Heinz Bigler, der als Berner in den 1970-ern beim FC St.Gallen agierte und in Appenzell sesshaft wurde, 1991 bei seinem früheren Verein erfolgreich als Trainer einsprang und später mit Schaffhausen den Cupfinal erreichte. Als Sportlehrer war er allerdings nicht auf Einkünfte aus dem Fussball angewiesen.

Christian Gross, der Erfolgreichste

Auf der Suche nach dem am meisten Gekrönten wird man bei Christian Gross fündig. Den FC Wil führte er als Spielertrainer vor annähernd 40 Jahren aus der Anonymität der 2. Liga in die Nationalliga B. Zweimal führte der Höngger die Grasshoppers und in zehn Jahren viermal den FC Basel zum Meistertitel, viermal zum Cupsieg. Er war einige Zeit vor dem ersten deutschen Trainer Felix Magath der erste und bisher einzige Schweizer Coach, der in der englischen Premier League engagiert wurde.

Obwohl er 1998 Tottenham Hotspur mit nur einer Niederlage in den letzten neun Ligaspielen vor dem Abstieg bewahrt hatte, wurde er in der folgenden Saison nach drei Partien entlassen. Vor seinem kurzen Gastspiel bei Schalke 04 in dieser Saison, widmete ihm die London Times einen ausführlichen Artikel, in dem Spieler und Präsident jenen Entscheid nachträglich bedauerten. Zwei kürzeren Verpflichtungen beim VfB Stuttgart und den Berner Young Boys folgten sechs erfolgreiche Jahre in der arabischen Welt mit diversen Titeln und Auszeichnungen wie «Trainer des Jahres» in Saudi-Arabien und Ägypten.

Spieler- und Trainerlegende Gilbert Gress betont immer wieder mal, dass die Fähigkeit zur höheren Aufgabe schon bei einem Spieler zu erkennen sei. Das galt bestimmt für Christian Gross.

Urs Fischer, der Unerwartete

Kaum eine grosse Trainerlaufbahn hätte ich jedoch Urs Fischer zugetraut. Vielleicht würden sich einstige Teamkollegen anders äussern. Aber aufgrund von jenem distanzierten Kontakt, den Journalisten zu Fussballern in der Regel damals hatten, war der heutige Trainer von Union Berlin eher eine unauffällige Figur. Auf den Mannschaftsfotos nahm er fast immer denselben Platz ein, in der untersten Reihe sitzend, ganz aussen, nur links oder rechts variierend. So als ob er nicht ganz dazu gehören würde. Dazu passend auch seine Position im Spiel. Es war die unscheinbare im Mittelfeld, die sogenannte Rolle des Scheibenwischers, heute häufiger als «die Sechs» bezeichnet.

Für Fischer galt primär, den Gegner in einer Vorstufe zu stören und allenfalls mit gepflegtem erstem Zuspiel den Aufbau einzuleiten. Eine Szene blieb mir auch sonst in Erinnerung: Es war das einzige Mal in meiner Wahrnehmung, dass ein Fussballer während des Spiels mit Sprint in der Kabine verschwand und nach einiger Zeit ebenso schnell auf den Rasen zurückkehrte. «Ich musste eben mal», erklärte er nach dem Match.

Der Vergleich mit Lucien Favre

Die zurückhaltende Art ist ihm erhalten geblieben und inzwischen durch eine gewisse Kauzigkeit bereichert worden. Hochdeutsch scheint für ihn eine Fremdsprache zu sein. Und wenn er etwas umständlich auf heikle Fragen im Presseraum antwortet, dann erinnert er ein wenig an Lucien Favre. Nur dass der Charakterzug des biederen Schweizers beim Verein aus dem ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat DDR viel besser ankommt, während Favres frankophone Variante bei Borussia Dortmund schnell als ein Grund für Misserfolg hinhalten musste. Leute vom Fach sind beide. Und Fischers Erfolgsliste lässt sich ebenfalls sehen: Meister mit dem FC Zürich, mit dem FC Thun Teilnahme in der Europa League, zweimal Meister mit dem FC Basel, Union Berlin in die Bundesliga geführt und dort einstweilen zu einer festen Grösse geformt.

Als Fussballer beim FC St.Gallen stand er im Schatten anderer Grössen wie Ivan Zamorano, Marco Tardelli, Hugo Rubio, Lazo Jurkemik, Roger Hegi oder Beat Rietmann. Umso mehr verdient Beachtung, dass Fischer für den FC St.Gallen mit 243 Partien am drittmeisten Spiele bestritten hat. Nur Marc Zellweger und Jörg Stiel kommen auf mehr.

«Der Knäbel hat ein Schweizer Mädel»

Bei Peter Knäbel, der aktuell zwischen Sportvorstand bei Schalke und SRF-Experte während der Champions League pendelt, erinnere ich mich an ein Telefonat mit dem FC St. Pauli, als das Gerücht ging, der Mittelfeldspieler werde allenfalls zum FC St.Gallen wechseln. Eine Dame nahm ab, und als ich um Verbindung bat, gab sie die Antwort auf mein Anliegen gleich selber: «Ja, der Knäbel kennt ein Schweizer Mädel. Der will zu euch in die Schweiz.» Der Wechsel kam aber erst später zustande, und sein halbes Jahr beim FC St.Gallen ist mir nur in blasser Erinnerung. Aber seine Analysen heute – die besten auf Schweizer Kanälen neben jenen von Rolf Fringer - lassen vermuten, dass er auch als Trainer hätte Erfolg haben können.

Aktuelle Namen?

Bleibt die Frage, wer von der heutigen Mannschaft das Zeug hätte, irgendwann und irgendwo Cheftrainer zu werden: Da kommen von der reifen Generation nicht ganz überraschend Jordi Quintilla, Lukas Görtler und Silvan Hefti in Frage. Sonst ist von aussen eine Einschätzung schwierig. Von den Jungen scheinen aufgrund ihres Auftritts Leonidas Stergiou und Betim Fazliji den Marschallstab im Tornister zu tragen. Aber das ist zugegeben Zukunftsmusik von sehr weit her.

Spieler des FC St.Gallen, die Trainer wurden* Name Höchste Stufe Aktuell Christian Gross FC Basel CL - Urs Fischer FC Basel CL Union Berlin Otto Pfister** Diverse Nationalteams - Lazo Jurkemik Nationalteam Slowakei - Armin Veh Meister VfB Stuttgart - Giorgio Contini FC St.Gallen Lausanne-Sport Heinz Bigler FC St.Gallen - Roger Hegi FC St.Gallen - Walter Hörmann Austria Wien - Mario Frick FC Vaduz FC Vaduz Maurizio Jacobacci Wacker Innsbruck FC Lugano Peter Knäbel Winterthur Sportvorstand Schalke Martin Stocklasa Nationalteam FL Nationalteam FL Marco Walker FC Sion FC Sion Zeljko Perusic** Spielertrainer FCSG - René Brodmann** FC Zürich - Jost Leuzinger Frauen-Nationalteam Sz - Marco Zwyssig Frauen St.Gallen-Staad -

Aufgefallen

Zweimal gegen YB – einmal mit Effizienz, einmal ohne

Es war insgesamt eine erfreuliche Berner Woche aus St.Galler Sicht. Der starken Leistung im Cup folgte im Wankdorf eine nochmals beachtliche Partie in der Meisterschaft. Der grosse Unterschied bestand in der Chancenauswertung, die am Sonntag sehr zu wünschen übrig liess. Doch mehr als ein Unentschieden lag aufgrund der verbesserten Leistung des Meisters nicht drin.

15 Bilder 15 Bilder Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Der Goalie ist bei den Gegentoren machtlos. In der 27. Minute verhindert er das 0:1, ganz am Schluss das 0:3.



Zweimal interessantes Var-Verhalten

Wie fast immer in den Partien zwischen diesen beiden Mannschaften gab es umstrittene Szenen mit heiklen Situationen für den Videoassistenten. Die erste betraf den vom Schiedsrichter zurückgenommenen Penaltyentscheid im Cupmatch. Dort hatte ein YB-Verteidiger den St.Galler Angreifer Jérémy Guillemenot zu Fall gebracht. Der Ref zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Doch der Var griff ein, und das heisst nach Schweizer Praxis, der Elfmeter wird nicht gegeben.

Also blieb die Frage: Hätte der VAR einschreiten müssen? Im Grunde nein. Denn es war keine Körpercharge, sondern der YB-Verteidiger hatte eindeutig mit dem Arm gearbeitet. Es war zumindest eine umstrittene Situation. Doch da war auch wieder das theatralische Abheben Guillemenots. Dies rechtfertigte schliesslich die Aberkennung, die aber schon der Schiedsrichter hätte vornehmen können.

Zweite Situation am Sonntag: Stand Jean-Pierre Nsame beim zweiten Treffer von YB im Offside? Er stand. Da half mein guter alter Massstab aus Redaktionszeiten und das TV-Standbild. Die Linie parallel zur Fünferlinie gezogen, war der Kopf des Berner Angreifers knapp im Offside, nicht jedoch die Füsse. Allerdings bildeten durch die Verzerrung der TV-Aufnahme Strafraum und Fünferraum keine Rechtecke. So betrachtet war die Situation noch deutlicher. Was gefühlt alle sahen, die beteiligten Spieler und die Anwesenden im Stadion, wollte der Mann in Volketswil wieder einmal besser erkannt haben.

In der Bundesliga und andernorts mit der entsprechenden Vorrichtung wäre das Tor annulliert worden. In der armen Schweiz wird die entsprechende Einrichtung als zu teuer empfunden, man könne ein Offside von blossem Auge richtig erkennen. Von wegen. Das Abseits ist neben der Torliniensituation beim Penalty just jene Spielregel, die der VAR mit dem Hilfsmittel besser und exakter beurteilen könnte als Schieds- und Linienrichter auf dem Platz. Doch genau da wird gespart. Immerhin waren die beiden Situationen nicht matchentscheidend.