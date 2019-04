Kollision zwischen Auto und Fussgänger in Gossau Am Donnerstagabend kam es in Gossau zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger, der die Industriestrasse überqueren wollte. Der Fussgänger erlitt leichte Verletzungen.

Ein Auto der Kantonspolizei. (Bild: PD)

Am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr erfasste das Auto eines 23-jährigen Mannes einen 22-jährigen Fussgänger in der Industriestrasse in Gossau. Der Fussgänger erlitt leichte Verletzungen.

Der Autolenker beabsichtigte einen Bus bei der Haltestelle Bruggwies auf der Industriestrasse zu überholen. Dabei übersah er den Fussgänger, der die Strasse überquerte, und es kam zur Kollision. Der Fussgänger erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen bei beiden Männern eine Blut- und Urinprobe verfügt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3000 Franken. (red)