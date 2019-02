Kollision zweier Fahrzeuge an Kreuzung: Hatten beide Autofahrer grün? Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen verletzte sich eine Person. Beide Beteiligten gaben an, dass die Ampel auf grün stand. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Christoph Renn

Beim Unfall auf der Zürcher Strasse entstand bei den Unfallautos hoher Sachschaden. (Bilder: Stapo SG)

An einer Kreuzung auf der Zürcher Strasse neben dem Westcenter fuhren zwei Fahrzeuge ineinander. Speziell daran: Beide Autofahrer gaben der Polizei an, dass ihre Ampel auf grün stand. Ohne weiter auf das Geschehen auf der Kreuzung zu achten, drückten die Lenker aufs Gaspedal. In der Folge ist es am Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, zur Kollision gekommen. Dabei verletzte sich eine Person leicht. Sie musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen jedoch nicht medizinisch behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand aber hoher Sachschaden.

Stimmen die Aussagen?

Die Unfallstelle.

Die Angaben zum Unfallhergang scheinen der Polizei nicht schlüssig. Haben die Ampeln versagt oder doch die Fahrzeuglenker? Deshalb sucht die Stadtpolizei nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei unter der Nummer 071 224 60 00, zu melden.