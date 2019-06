Kollision mit einem Baustellenfahrzeug in Gossau Nach einem Überholmanöver ist ein Lastwagen mit einem Dumper zusammengeprallt. Der 48-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs wurde dabei leicht verletzt.

Unfall nach Überholmanöver: Ein Lastwagen prallt in einen Dumper. (Bild: kapo)

(kapo) Am Montagmorgen ist kurz nach 8.30 Uhr ein Lastwagen mit einem Baustellenfahrzeug zusammengeprallt. Der 48-Jährige Fahrer des Dumpers fuhr auf der Mooswiesstrasse in Richtung Bahnhof vor dem Lastwagen und wollte nach links in die Hofmattstrasse abbiegen. Gleichzeitig beabsichtigte der 51-jährige Chauffeur des Lastwagens, den vor ihm fahrenden Dumper zu überholen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Dumpers verletzte sich dadurch leicht und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35'000 Franken.