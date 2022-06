Klösterliches Erbe «Im Sinne und Geist der Kapuzinerinnen»: Wie die katholische Gemeinschaft Familie Mariens die Zukunft des Tübacher Klosters St.Scholastika gestalten will Die Zukunft des Tübacher Klosters St.Scholastika ist gesichert. Durch die Gründung des «Vereins Kloster St.Scholastika» kann die Familie Mariens das klösterliche Erbe weiterführen, vermeldet das Bistum St.Gallen. Das Kloster bleibt damit in den Händen der geistlichen Gemeinschaft, die sich 2020 in Tübach ansiedelte.

Von 1903 bis 1905 erbaut: das Kloster St.Scholastika in Tübach. Einst lebten hier rund 40 Kapuzinerinnen. Bild: Belinda Schmid

«Es ist für uns eine Auszeichnung, dass uns dieses Vertrauen geschenkt wird», sagt Schwester Anezka. Jetzt ist vertraglich geregelt: Sie und neun weitere Schwestern der Gemeinschaft Familie Mariens können weiterhin im Kloster St.Scholastika leben, beten und arbeiten. Der historische Ort bleibt erfüllt von klösterlichem Leben.

«Wir werden alles geben, um das Kloster im Sinne und Geist der Kapuzinerinnen weiterzuführen.»

Vom Kloster St.Scholastika, hoch über dem Bodensee gelegen, geniesst man eine hinreissende Aussicht. Doch um die Zukunftsaussichten der Anlage stand es lange schlecht: 2019 teilte das Bistum St.Gallen das Ende einer über 400-jährigen Ära mit, die verbleibenden sechs «Tübacher-Schwestern» zogen um ins Kapuzinerinnen-Kloster Notkersegg, wo sie bis heute als Gastschwestern in einer eigenen Gemeinschaft leben.

Im Oktober 2020 zogen sieben Schwestern der Familie Mariens ins Kloster. Schwester Anezka (stehend, Dritte von rechts) leitet die Gemeinschaft. Bereits seit Jahren im Kloster daheim ist Barbara Sidler (blauer Pullover) als sogenanntes Laienmitglied. Bild: PD

Im Folgejahr vermeldete das Bistum St.Gallen, dass sich in Tübach eine neue geistliche Gemeinschaft im Kloster ansiedelt: Mit der päpstlich anerkannten Gemeinschaft Familie Mariens wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Klosteranlage an sie zu übergeben. 18 Monate nach dem Wegzug der Kapuzinerinnen zogen sieben Schwestern der Familie Mariens im Kloster Tübach ein. In einem Projekt sollten der rechtliche Weg und die Bedingungen geklärt werden, hiess es damals.

Mit Gottvertrauen in die klösterliche Zukunft

Nun vermeldet das Bistum St.Gallen, das Projekt sei abgeschlossen durch die Umwandlung des Klosters in den «Verein Kloster St.Scholastika Tübach», der nun Eigentümer der Klosteranlage ist. Mitglieder des Vereins sind Angehörige der Familie Mariens, die Kapuzinerinnen-Schwestern des Klosters Tübach sowie ein Vertreter des Bistums St.Gallen. Der Verein ist zuständig für alle Aufgaben, die es rund um die Klosteranlage zu erfüllen gibt.

Eine grosse Herausforderung, wie Schwester Anezka sagt. Denn nun ist ihre Gemeinschaft auch zuständig für Reparaturen, für die Instandhaltung des Klosters. Was da alles auf sie zukomme, das wissen sie nicht, sagt Schwester Anezka. Sie und die Mitschwestern gehen das mit Vertrauen an:

«Wenn Gott das so gefügt hat, wird er dafür sorgen, dass das Kloster unterhalten werden kann.»

Genug zu tun gibt es allemal, auch ohne grössere Reparaturen. Die vielen Zimmer («Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele, vielleicht 30 oder 40, meist kleine Zellen», sagt Schwester Anezka) sind noch nicht alle hergerichtet, die Schwestern sind daran, sie nach und nach wohnlich zu machen. Die Zukunft werde zeigen, was alles möglich sei.

«Wir lassen uns von der Vorsehung führen.»

Jetzt möchten sie das Erbe antreten und im Geist der Kapuzinerinnen leben.

Es sei einfach eine Freude, mit wie viel Wohlwollen sie in Tübach aufgenommen worden seien, sagt Schwester Anezka. In den Gottesdiensten, in Gesprächen, in Besuchen und Begegnungen – auch von Leuten, die nicht den Glauben praktizierten. Es sei schön, die Wertschätzung zu spüren, dass hier wieder gebetet werde. Die zehn Schwestern nehmen Gebetsanliegen auf, hören zu, sind für die Menschen da. «Das Kloster ist ein Ort, an dem Menschen Hilfe und Trost finden», sagt Schwester Anezka. Mit dem Vertrag ist nun die Weiterführung des klösterlichen Lebens gesichert.

Zur Familie Mariens Zwei Niederlassungen in der Schweiz Die Familie Mariens wurde 1968 durch Bischof Paul Maria Hnilica SJ auf Wunsch von Papst Paul VI. gegründet mit dem Ziel, die verfolgte Kirche in Osteuropa zu unterstützen. Seit 1995 ist sie eine päpstlich anerkannte Gemeinschaft, die geprägt ist von der besonderen Verehrung der Gottesmutter Maria. Priesteramt, die Feier der Eucharistie und die Treue zum Papst sind zentral in der Spiritualität der Gemeinschaft. Rund 250 Mitglieder, darunter 61 Priester, gehören der Familie Mariens an. In der Schweiz gibt es eine Niederlassung im thurgauischen Eppishausen und seit 2020 die Gemeinschaft in Tübach. (pd)

Kloster nicht verkauft oder verschenkt – nur die Rechtsform umgewandelt

Auch das Bistum ist erfreut über die Nachfolgeregelung. Der Ort habe eine Bestimmung, es sei erfreulich, dass das Kloster klösterlich weitergeführt werde, sagt Claudius Luterbacher, Kanzler des Bistums St.Gallen. Das Kloster wurde nicht verkauft, auch nicht verschenkt, es hat lediglich die Rechtsform gewechselt. Es war schon vorher eine eigenständige juristische Person, jetzt folgte die Umwandlung in einen Verein. Dies hätten die Kapuzinerinnen, die zuvor im Kloster lebten, entschieden. Das Bistum habe in dieser Angelegenheit vermittelt. Und ist nun Mitglied im Verein, um den Kontakt zur Ortskirche, zum Bistum zu wahren.

«Das Kloster ist Teil der Gesamtkirche.»

Ob die gefundene Lösung für St.Scholastika Bestand hat für die nächsten Jahrzehnte? «Ich bin Jurist und nicht Prophet», sagt Luterbacher. Aber die Vorzeichen würden gut stehen. «Die Chancen sind intakt, dass die Schwestern der Familie Mariens das Kloster lange Zeit weiterführen können.»

Davon sind auch die sechs Kapuzinerinnen überzeugt, die 2019 altersbedingt von St.Scholastika ins Kloster Notkersegg nach St.Gallen zügelten. Sie seien glücklich über die getroffene Lösung, sagt Peter Schönenberger, der Klosterbeauftrage der Kapuzinerinnen. Dies entspreche ihrem mehrfach geäusserten Wunsch: Dass eine religiöse Gemeinschaft das Kloster nutzt.