KLIMASCHUTZ «Wir wollen auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen»: Drei Studenten planen eine Baumpflanzaktion in St.Gallen Drei St.Galler Studenten liegen Biodiversität und Klimaschutz am Herzen. Um dem Artensterben entgegenzuwirken, haben sie das Projekt Naturperlen ins Leben gerufen. Am Sonntag pflanzen sie Hecken und Bäume an verschiedenen Standorten im Kanton St.Gallen.

Mohammed El-Haj (rechts), Leonhard Kick und Tobias Lippuner haben die Baumpflanzaktion Naturperlen ins Leben gerufen. Bild: Ambra Elia

Sie möchten Engagement vorleben und zeigen, was junge Menschen erreichen können: Drei St.Galler Studenten haben das Projekt Naturperlen zur Förderung der regionalen Biodiversität sowie des Klimaschutzes ins Leben gerufen. Leonhard Kick, Mohammed El-Haj und Tobias Lippuner wollen im Kanton St.Gallen 200 Hecken, seltene Obstbäume und einheimische Bäume pflanzen.

Am Sonntag setzen die drei Studenten ihre Idee in die Tat um: Mit rund zwanzig freiwilligen Helferinnen und Helfern wollen sie pflanzen. Die Gemeinden Flawil und Uzwil stellen ihnen dafür Flächen zur Verfügung. Zudem dürfen sie auf drei Bauernhöfen in Waldkirch, St.Gallen und Rorschacherberg pflanzen. Unterstützt werden die drei hauptsächlich von Personen aus ihrem Bekanntenkreis. Der 19-jährige Kick sagt: «Wir wollen auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen und andere junge Menschen inspirieren.»

Noch kann man das Projekt unterstützen

Während der letzten Monate haben die drei bei mehreren Gemeinden, Firmen und Bauernhöfen in der Region nach freien Flächen für ihren Pflanztag gefragt. «Dieser Teil der Planungsphase war ziemlich aufwendig», sagt Mohammed El-Haj. Laut dem 20-Jährigen musste die Gruppe beharrlich dranbleiben, um an verfügbare Grünflächen zu gelangen.

Aktuell suchen die drei noch nach Personen, die ihr Projekt über die Plattform Lokalhelden finanziell unterstützen. Den Betrag für die rund 200 Setzlinge können die Studenten nicht aus eigener Tasche bezahlen. Wer sich an der Aktion Naturperlen beteiligen möchte, kann entweder einen Betrag spenden oder die Patenschaft eines Baumes oder einer Hecke übernehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, Zeit zu spenden und am Pflanztag selber die Schaufel in die Hand zu nehmen.

Vom Studentenfutter zur Baumpflanzaktion

Ursprünglich ist das Projekt aus dem Start-up «FruchtX» entstanden. Ein Unternehmen, welches das einzige Ostschweizer Studentenfutter produziert. Kick und Lippuner gründeten es vor rund drei Jahren. Das Studentenfutter beinhaltet ausschliesslich Früchte von regionalen Hochstammbäumen. Einige der Pflanzen sind mit dem Gütesiegel der Stiftung Pro Specie Rara zertifiziert und gehören somit den bedrohten Baumsorten an.

«Wir fanden, dass wir die seltenen Pflanzen noch mehr unterstützen, wenn wir sie selbst anbauen», sagt Leonhard Kick. Dadurch kamen die Studenten auf die Idee, eine Baumpflanzaktion durch Crowdfunding zu starten. El-Haj sagt: «Ich fand dieses Projekt interessant und schloss mich den beiden deshalb an.»

Die Aktion läuft bereits zum zweiten Mal. Letztes Jahr haben die drei Studenten ausschliesslich Hochstammbäume gepflanzt. Dieses Jahr sind auch Hecken eingeplant. «Diese sind besonders wertvoll für die Biodiversität», sagt Kick. Das Trio erhofft sich, dass die Baumpflanzaktion Naturperlen zu einem alljährlichen Ereignis wird. Kick sagt: «Unser Ziel ist es, eine Plattform für gemeinnützige Projekte junger Menschen zu werden und unser Projekt auch in andere Regionen zu bringen.»