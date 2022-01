Klimaneutralität Durchschnittliche Preiserhöhung bis zu 12 Prozent: St.Galler Stadtrat passt Tarife auch bei Fernwärmeversorgung an Der Stadtrat beabsichtigt den mit den ökologischen Tarifrevisionen für die Strom- und Gasversorgung eingeschlagenen Weg auch bei der Fernwärmeversorgung fortzusetzen. Angestrebt wird die Einführung verschiedener Fernwärmeprodukte. Über die erforderliche Anpassung des Stadtwerkereglements, entscheidet das Stadtparlament Ende Februar.

Die Stadtwerke wollen auch bei der Fernwärme eine Basis schaffen, um die Ökologisierung, unter anderem zum Beispiel mittels Zugabe von Biogas, synthetischen Gasen und Holz, voranzutreiben. Bild: Stadt St.Gallen

Die Fernwärmeversorgung ist durch die Nutzung der Wärme aus der Kehrichtverbrennung bereits heute überaus umweltverträglich. Dennoch besteht die Absicht, sie noch weiter zu ökologisieren, wie die Stadt St.Gallen am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Bei der städtischen Elektrizitäts- und Gasversorgung seien mittels ökologischer Tarifreformen bereits die Voraussetzungen geschaffen worden, um den Anteil an erneuerbaren Energien in den einzelnen Produkten Schritt für Schritt zu erhöhen. Mit einem neuen, ebenfalls vier Produkte umfassenden Portfolio soll dieses Prinzip nun auch für die Fernwärmeversorgung übernommen werden.

Damit möchten die Stadtwerke auch hier die Basis schaffen, um die Ökologisierung, unter anderem zum Beispiel mittels Zugabe von Biogas, synthetischen Gasen und Holz, sukzessive voranzutreiben. Dank dieser Systematik erhält die Wärmekundschaft laut Communiqué eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Produkten und kann die ökologische Bilanz ihrer Anlagen auf freiwilliger Basis weiter verbessern. Wie beim Strom und Gas solle auch hier der so genannte «Green Default» (ökologische Vorauswahl) angewendet werden. Die Fernwärmeprodukte setzen sich zu Beginn wie folgt zusammen:

«St.Galler Wärme Grau» 70 Prozent Abfallwärme aus dem KHK

5 Prozent Abwärme aus Blockheizkraftwerken mit fossilen Brennstoffen

25 Prozent Heizkessel mit fossilen Brennstoffen (Erdgas, Öl)

«St.Galler Wärme Basis» (Standardprodukt) 70 Prozent Abfallwärme aus dem KHK

5 Prozent Abwärme aus den Blockheizkraftwerken mit Biogas oder synthetischen Gasen aus der EU

25 Prozent Heizkessel mit fossilen Brennstoffen (Erdgas, Öl)

«St.Galler Wärme Öko» 5 Prozent Abwärme aus den Blockheizkraftwerken mit Biogas oder synthetischen Gasen aus der EU

20 Prozent Heizkessel mit Biogas oder synthetischen erneuerbaren Gasen aus der EU

5 Prozent Heizkessel mit Biogas, synthetischen erneuerbaren Gasen oder Holz aus der Schweiz

«St.Galler Wärme Öko Plus» 70 Prozent Abfallwärme aus dem KHK

5 Prozent Abwärme aus den Blockheizkraftwerken mit Biogas oder synthetischen Gasen aus der EU

25 Prozent Heizkessel mit Biogas, synthetischen erneuerbaren Gasen oder Holz aus der Schweiz

Der Anteil an erneuerbaren Energien werde auf dem Weg zur Klimaneutralität bis ins Jahr 2050 abhängig von deren Verfügbarkeit sukzessive erhöht, bis auch für die Fernwärmeversorgung keine fossilen Anteile mehr eingesetzt werden.

Kostenbasierte Berechnungsgrundlage des Fernwärmetarifs

Seit der Einführung der Fernwärmeversorgung in St.Gallen im Jahr 1986 ist der Tarif an den Ölpreis gebunden, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung weiter. In den letzten Jahren seien die Praxistauglichkeit und das Zeitgemässe dieser Preisermittlung verschiedentlich in Frage gestellt worden. Nun werde ein Systemwechsel bei der Preisgestaltung vorgenommen. Statt einer automatisierten, indexbasierten Preisfindung solle neu der Stadtrat die Arbeitspreistarife bei Bedarf anpassen können. Die Gebühren, welche die Stadtwerke in der Elektrizitäts- und Gasversorgung erheben, seien so bemessen, dass sie sämtliche Kosten der jeweiligen Versorgung decken und eine angemessene Reservebildung sowie eine Ablieferung an den allgemeinen Haushalt ermöglichen. Dieser Grundsatz solle auch für die Fernwärmeversorgung übernommen werden. Im Communiqué heisst es:

«Damit entfallen die durch den volatilen Ölmarkt bedingten Preisschwankungen, was die finanzielle Planbarkeit sowohl für die Kundschaft als auch für die Stadtwerke deutlich erhöht.»

Die Bezugsgebühr der Fernwärmeversorgung setze sich zusammen aus einem Grundpreis und einem Arbeitspreis. Aus diesen beiden Komponenten resultieren die Heizkosten. Diese Aufteilung werde beibehalten. Bei Anschlussgebühr und Leitungskosten handle es sich um Investitionskosten, die von dieser Revision nicht tangiert werden und unverändert bestehen bleiben.

Wie es weiter heisst, kann ein Systemwechsel nie so erfolgen, dass die Änderungen für alle Kundinnen und Kunden kostenneutral ausfallen. Die Veränderung der Berechnungsmethodik beim Grundpreis führe dazu, dass bei kleineren Fernwärmeanschlüssen im Vergleich zum Preis des günstigsten Produkts «St.Galler Wärme Grau» keine Mehrkosten entstehen, teilweise fallen die Kosten sogar geringer aus. Bei grossen Objekten könne die Preiserhöhung bei über zehn Prozent liegen, da die Fernwärmepreise aus der bisherigen Berechnungsmethodik heraus im Vergleich zu kleineren Anschlüssen zu tief angesetzt gewesen seien.

So verändern sich dir Kosten für die Kundschaft: 17 Prozent der Kundschaft: Gleich hohe oder tiefere Kosten

57 Prozent der Kundschaft: Zwischen 0 und 5 Prozent höhere Kosten

20 Prozent der Kundschaft: Zwischen 5 und 10 Prozent höhere Kosten

6 Prozent der Kundschaft: Mehr als 10 Prozent höhere Kosten

Im Durchschnitt erhöhen sich die Kosten bei «St.Galler Wärme Grau» um 3,3 Prozent. Beim Standardprodukt «St.Galler Wärme Basis» betrage die durchschnittliche Preiserhöhung 12 Prozent.

Stadtparlament entscheidet

Wichtige Schritte bei der Umsetzung des Energiekonzepts 2050 der Stadt St.Gallen haben die St.Galler Stadtwerke mit den ökologischen Tarifrevisionen für die Strom- und Gasversorgung erreicht. Nun ist auch bei der Fernwärmeversorgung eine ökologische Tarifrevision vorgesehen, heisst es abschliessend in der Mitteilung. Die Einführung ökologisch unterschiedlich ausgeprägter Fernwärmeprodukte bedinge eine Anpassung des Stadtwerkereglements, welche dem fakultativen Referendum untersteht. (sk/evw)