Kleintheater Das Publikum kommt zurück: St.Galler Kellerbühne lockt mit vielen grossen Namen Das St.Galler Kleintheater kann wieder an die Erfolge vor Corona anknüpfen. Leiter Matthias Peter zieht eine erfreuliche Bilanz – und blickt voller Vorfreude auf die neue Saison: Viele bekannte Künstlerinnen und Künstler werden in der Kellerbühne auftreten.

Leo Gehrer (links) und Matthias Peter freuen sich auf die neue Spielzeit im Kleintheater Kellerbühne. Bild: miz

Vor einem Jahr klang er noch verhalten. Damals bangte Matthias Peter, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in sein Kleintheater zurückkehren. Damals, kurz vor Spielzeitbeginn, kurz vor den Auftritten von Comedystar Mike Müller, gab es noch etliche Tickets. Beunruhigend, denn vor Corona waren Mike Müllers Vorstellungen jeweils am ersten Tag des Vorverkaufs ausverkauft.

Doch Matthias Peters Sorge war unbegründet. Die Kellerbühne hat eine Spielzeit mit «sensationellen Auslastungszahlen» hinter sich. «Von Anfang an volle Hütte», sagt Peter. «Wie sind sehr glücklich, dass das Publikum wieder zurück ist.»

130 Vorstellungen fanden statt, etliche waren ausverkauft. 12'046 Besucherinnen und Besucher zählte die Kellerbühne in der Spielzeit 2022/2023. Nicht alle Aufführungen seien ganz voll gewesen, doch der Zuspruch habe sich durch die gesamte Spielzeit gezogen, sagt Peter. Dabei lockten nicht nur die grossen Namen aus Kabarett und Kleinkunst, auch die Eigenproduktionen seien gut bis sehr gut besucht gewesen. Beide Eigenproduktionen, «Schischyphusch» und «Weibsteufel», werden im Herbst wieder aufgenommen.

Matthias Peter brachte Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte «Schischyphus» als szenische Lesung auf die Bühne. Bild: zvg

Handytaugliche Webseite zeigt Wirkung

Es habe sich gelohnt, den Webauftritt und den grafischen Auftritt der Kellerbühne zu erneuern, sind sich Matthias Peter und Leo Gehrer, Präsident des Kellerbühnen-Trägervereins, einig. Vor allem, dass die Webseite jetzt handytauglich sei, das spüre man, sagt Peter. Viele Leute reservieren ihre Tickets nun online.

Grosse Neuerungen stehen für die kommende Spielzeit nicht an. Dafür der bewährte Mix aus Literatur, Kabarett, Chanson, Schauspiel und Kleinkunst. Und der bewährte Mix aus berühmten Künstlerinnen und Künstlern und unbekannten. 146 Vorstellungen hat Matthias Peter schon geplant, drei bis vier werden noch dazukommen, wie er sagt. Vereinspräsident Leo Gehrer erklärt, dass man dem künstlerischen Leiter bei der Programmplanung freie Hand lasse. Einzig bei Eigenproduktionen könne der Vorstand mitreden – denn die seien letztlich eine Frage der Finanzierung. Aber bislang habe Matthias Peter den Vereinsvorstand noch von jeder Eigenproduktion überzeugt.

Matthias Peter grinst, er hat für den Frühling eine Eigenproduktion in Planung, die er dem Vorstand noch «verkaufen» muss. Ein Theaterstück, das er selber vor Jahren schrieb, das er nun gekürzt als Monolog zeigen will, als Begleitprogramm zu einer Ausstellung in der Kantonsbibliothek Vadiana.

Es geht um den Dichter Jakob Senn, den bildungshungrigen Autodidakten aus dem Tösstal. Zum 200. Geburtstag wird dessen Roman neu aufgelegt. Matthias Peter kommt ins Erzählen und ins Schwärmen. Für ihn steht dieses Produktion exemplarisch für die Kellerbühne, die sich auch auf literarische Ausgrabungen spezialisiert habe.

Ein 101 Jahre alter aktueller Klimaroman

Schon zu Spielzeitbeginn steht eine Eigenproduktion auf dem Programm. Am 11. September bringt Matthias Peter mit Kontrabassist Ralph Hufenus eine Lesung des Romans «Sturz in die Sonne» von Charles Ferdinand Ramuz auf die Bühne. Der Westschweizer Schriftsteller beschrieb vor 101 Jahren in 30 Kurzkapiteln eine Dystopie, die aktueller nicht sein könnte: eine Klimakatastrophe. Im Frühling erschien der Roman erstmals auf Deutsch. Matthias Peter wusste gleich beim Lesen, dass er diesen Roman auf die Bühne bringen will. Es wird jetzt eine Lesung, kein Theaterabend – keine szenische, aber eine dramaturgische Lesung, wie er es nennt.

Ralph Hufenus (links) und Matthias Peter zeigen im September «Sturz in die Sonne» von C. F. Ramuz als musikalische Lesung. Bild: zvg

Vielfältiges Programm Die Kellerbühne zeigt nicht nur Literarisches, sie ist auch Bühne für Kabarett, Comedy, Musik. Die Spielzeit wird von Newcomern eröffnet, die Formation Caminos Nuevos geht in ihrem Konzert neue Wege mit Tango Nuevo. Im Oktober treten drei Hip-Hop-Urgesteine auf, Hip-Hop meets Film Noir. Auch Bekanntes steht auf dem Spielplan: Joachim Rittmeyer, Bubble Beatz, Michael von der Heide, Renato Kaiser, Mike Müller, Dominic Deville, Patti Basler, Helga Schneider, Barbara Hutzenlaub – quasi das who is who der Szene. (miz)

Leo Gehrer freut sich ganz besonders auf Riklin und Schaub, auf Bea von Malchow, «die Königin des Erzähltheaters», und natürlich auf die Eigenproduktionen. Und Matthias Peter? «Ich bin befangen», sagt er und grinst,« ich stehe zu allem». Etwas kann er sich dann doch nicht verkneifen. Die Berliner Musikkabarettisten Pigor und Eichhorn, die im September auftreten – er würde sich wünschen, dass die St.Galler wüssten, was sie an den beiden hätten.