Das Programm startet am 25. und 26. Oktober mit dem musikalischen Kabarett von Muheim & Channa (CH), «Chunt scho guet». Bereits ausverkauft ist das Wochenende vom 15. und 16. November mit dem Secondhand Orchestra (CH), «Sgt. Pepper – ein Mundartabend». Am 10. und 11. Januar spielt das Frölein Da Capo (CH) «Kämmerlimusik». Am 7. und 8. Februar kommt der Appenzeller Comedian Simon Enzler (CH) mit dem Programm «wahrhalsig». Am 28. und 29. Februar trägt Kabarettist Uli Boettcher (D) sein Programm «Ü50 – Silberrücken im Nebel» vor. Am 13. und 14 März spielt Lars Reichow (D), «Freiheit!». Den Abschluss macht Stefan Heuss (CH) mit «Die grössten Schweizer Patente» am 27. März. Als leicht verschrobener Erfinder stellte er bei «Giacobbo/Müller» regelmässig Innovationen vor, die den Anspruch hatten, Alltagsprobleme technisch elegant aus der Welt zu schaffen. Mit dabei ist Dide Marfurt, Berufsmusiker und Multi-Instrumentalist als Innovationsorchester. Für diesen Abend sind die Kulturpässe nicht gültig. Die Programme starten jeweils um 20 Uhr in der Aula beim Schülerweg 2 in Goldach. Tickets kosten für Erwachsene 30 und für Jugendliche 20 Franken.

Hinweis

www.kulturideaula.ch