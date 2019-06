Klassen in St.Gallen sind eingeteilt - Eltern in Winkeln ärgern sich über Platzprobleme

Wie in anderen Städten steigen auch in St.Gallen die Schülerzahlen. In Winkeln ist das Schulhaus Kreuzbühl stark ausgelastet. Die Massnahme, die deshalb ergriffen wurde, verärgert Eltern. Christina Weder

Die Stadt will das Schulhaus Kreuzbühl in Winkeln abbrechen und einen Neubau erstellen. Das wird auch die Platznot lindern. Doch bis das neue Schulhaus steht dauert es mindestens noch sechs Jahre. (Bild: Hanspeter Schiess)

Seit kurzem wissen Eltern, wo ihr Kind nach den Sommerferien den Kindergarten oder die Schule besuchen wird. Ende Mai haben sie die Post mit der Klasseneinteilung erhalten. Nach aktuellem Stand werden im neuen Schuljahr 6549 Kinder in einer städtischen Schule die Schulbank drücken. Darunter 675 Kindergartenkinder und 658 Grundstufenschüler, also Erstklässler. Diese Zahlen könnten sich aufgrund von Zu- und Wegzügen bis zum Schulstart noch ändern, sagt Claudia Herold von der Dienststelle Schule und Musik.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden in der Stadt fünf neue Kindergärten eröffnet und vier zusätzliche Primarklassen geführt. Neue Kindergärten gibt es an den Primarschulen Halden, Heimat-Buchwald, Hof-Kreuzbühl, Oberzil-Krontal und Rotmonten-Gerhalde; je eine zusätzliche Primarklasse startet an den Schulen Hebel-Bach, Heimat-Buchwald, Hof-Kreuzbühl und Riethüsli.

Schulhaus Kreuzbühl ist stark ausgelastet

Die Schulzuteilung fiel in vielen Fällen wohl erwartungsgemäss aus. Doch nicht alle Eltern sind glücklich damit. In manchen Quartieren war die damit verbundene Aufregung besonders gross – etwa in Winkeln. Dort ist das Schulhaus Kreuzbühl stark ausgelastet. Manche Schülerinnen und Schüler müssen nach den Sommerferien ins knapp zwei Kilometer entfernte Schulhaus Hof umziehen, auch wenn sie in unmittelbarer Nähe des «Kreuzbühl» wohnen.

Davon betroffen sind gemäss Schulleiterin Marianne Urbach mehrere Kinder ab der dritten Klasse – zehn bis zwölf pro Jahrgang – und eine ganze fünfte Klasse. Für sie wird der Schulweg künftig deutlich länger. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht die ersten, die das Schulhaus aufgrund von Platzproblemen wechseln müssen. Das war in den letzten Jahren auch schon der Fall.

Eltern im Quartier sind mit der Situation unzufrieden. Sie haben sich schon im Januar zur «Interessengruppe Schulhaus Kreuzbühl» zusammengeschlossen, knapp 100 Unterschriften gesammelt und sich mit einem Brief ans städtische Schulamt gewandt, der dieser Zeitung vorliegt. Wie sie darin schreiben, stören sie sich besonders an der «mangelnden Kommunikation zur Klassenzuordnung». Sie stellen fest, dass in beiden Schulhäusern – Hof und Kreuzbühl – akuter Platzmangel herrsche. Der Trend zu steigenden Schülerzahlen im Quartier sei vom Schulamt zu wenig berücksichtigt worden. So ist zwar ein Ersatzneubau fürs Schulhaus Kreuzbühl in Planung, doch bis dieser steht, dauert es noch mindestens sechs Jahre.

Eltern vermissen Konzept gegen Platznot

Die Eltern der Interessengruppe vermissen eine Übergangslösung oder ein Konzept, wie man dem Platzproblem bis dahin begegnen wolle. So herrsche jedes Jahr bei vielen Familien dasselbe Bangen, wer «ins jeweils andere Schulhaus versetzt» werde. «Wir sind der Überzeugung, dass es möglich ist, die alljährliche Problematik zu entschärfen und die Raumeinteilung zu optimieren», heisst es im Brief. Die Eltern denken etwa an ein Provisorium.

Dienststellenleiterin Marlis Angehrn hat die Fragen der Eltern schriftlich beantwortet; Stadtrat Markus Buschor und Schulleiterin Marianne Urbach haben vor kurzem an einem Elterninformationsanlass Stellung genommen. «Die Situation muss so akzeptiert werden», schreiben sie auf Anfrage. Solange es im Schulquartier, zu dem die beiden Schulhäuser Hof und Kreuzbühl gehören, genügend Schulraum gebe, würden die Kinder dort unterrichtet. Der Schulweg sei zumutbar. Eltern dürften aber im Winter mit «dem Entgegenkommen seitens Dienststelle Schule und Musik» rechnen.