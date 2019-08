Nach dem Cinedome-Ausbau in Abtwil: Schliesst jetzt das Kino «Scala» in St.Gallen? Olivia Willi, Mediensprecherin der Kinobetreiberin Kitag, erklärt, was der Ausbau des Cinedome in Abtwil für das letzte verbliebende Stadtkino bedeutet.

(mlb) Die Kitag baut das Angebot im «Cinedome» in Abtwil aus: Das Multiplexkino erhält im Herbst zwei neue Kinosäle. Der erste Saal wird mit Lounge-Sesseln ausgestattet. Im zweiten entsteht ein sogenannter 4DX-Kinosaal, in dem die Zuschauerinnen und Zuschauer den Film mit allen fünf Sinnen erleben. Der Raum soll so zusätzlich zur filmischen eine körperliche Erfahrung bieten.

Welche Auswirkungen haben die zusätzlichen Kinosäle auf den letzten verbliebenen Kinobetrieb der Stadt St.Gallen, das «Scala»?

Olivia Willi, Mediensprecherin Kitag Cinemas. (Bild: PD)

Olivia Willi: Die zusätzlichen Säle in Abtwil haben keine Auswirkungen auf das «Scala». Nur weil ein Kinobetrieb ausserhalb der Stadt seine Räumlichkeiten vergrössert, ändern sich die Präferenzen der Kinobesucher nicht. Einzig die technischen Neuerungen können als Anreiz, das «Cinedome» zu besuchen, gewertet werden.

Mit dem 4DX-Raum bietet die Kitag AG eine für das «Cinedome» exklusive Innovation an. Wie realistisch ist so ein Raum im «Scala»?

Aufgrund der räumlichen Bescheidenheit des «Scala» ist ein solcher Raum unrealistisch. Neuerungen im Stadtkino sind zwar nicht ausgeschlossen, aber zurzeit nicht in Planung.

Kann man sich die Filme, die im 4DX-Raum abgespielt werden, auch im herkömmlichen Format ansehen?

Ja, natürlich. Das ist weiterhin möglich und unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von den schon bekannten Filmen im 3D-Format.

Wie sieht denn die Zukunft des «Scala» aus?

Aus unserer Sicht sieht die Zukunft des «Scala» sehr positiv aus. Weiter äussern wir uns aber nicht zu laufenden Mietverträgen.

Wie haben sich denn die Besucherzahlen des Stadtkinos in den letzten Jahren entwickelt?

Die Zuschauerzahlen verhalten sich bei der Kitag wie in dem von Procinema veröffentlichen Report. Wir selber kommunizieren keine Besucherzahlen, freuen uns aber, dass wir unser Angebot im Raum St. Gallen um zwei Kinosäle erweitern dürfen.

Kann man davon ausgehen, dass nach der Schliessung zahlreicher Kinos in der Stadt auch das «Scala» dieser Gefahr ausgesetzt ist?

Es ist immer schwierig, solche Zukunftsprognosen zu machen. Wir können dazu nur sagen, dass eine Schliessung des «Scala» zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen ist.

Wie steht Kitag Cinemas zum städtischen «Kinosterben»?

Natürlich bedauern wir die Verluste von Kinobetrieben wie dem «Corso», dem «Storchen» oder kürzlich dem «Rex». Es ist schade, wenn Kinos schliessen müssen. Wir richten uns jeweils nach der Nachfrage, denn diese bestimmt das Angebot.