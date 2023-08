kirche Die Turmkugel ist wieder auf der Spitze der Ulrichskirche: Was sich für die nächsten 50 Jahren darin versteckt Seit sie 1672 erbaut wurde, wird die Kirche St.Ulrich in Wittenbach alle 50 Jahre renoviert. Die goldene Turmkugel auf der Spitze wird dabei runtergeholt, geöffnet und mit neuen Zeitdokumenten befüllt. Am Mittwoch wurde sie samt neuem Inhalt wieder auf die Turmspitze gebracht.

Am Mittwoch wurde die Turmkugel samt neuem Inhalt wieder auf die Spitze der Kirche St.Ulrich in Wittenbach gebracht. Bild: Kurt Merz

Beim Vorbeigehen an der Kirche St.Ulrich in Wittenbach fällt auf, dass auf der Turmspitze etwas Wichtiges fehlt: Die Turmkugel, das Turmkreuz und die Wetterfahne sind seit Ende Juni nicht mehr da. Sie sind aber weder runtergefallen noch gestohlen worden. Aufgrund von Renovierungsarbeiten wurden sie auf den Boden runtergeholt. Für rund vier Monate befanden sie sich nicht wie üblich über den Dächern von Wittenbach, sondern zur Auffrischung und Vergoldung bei der Firma Muribaer AG.

Als die drei Turmelemente im Juni runtergeholt wurden, offenbarte sich, welche historischen Schätze sich für die letzten 50 Jahre im Innern der Turmkugel befanden. Diese dient nämlich längst nicht mehr bloss als Dekorationselement, sondern als eine Art Zeitkapsel. Der Kirchenverwaltungsrat fand Medaillen und Reliquien, Münzen sowie Gutachten und Zeitungsberichte zur letzten Kirchenrenovation und Liederbücher.

Während der letzten Monate mussten sich die Mitglieder des Kirchverwaltungsrats überlegen, mit welchen Zeitdokumenten sie die Turmkugel nun befüllen.

Ein historisches Ereignis

Nur jede zweite Generation kann das Befüllen der Turmkugel miterleben. «Wir freuen uns, dass wir Teil eines historischen Ereignisses sein dürfen», sagt Karin Federer. Sie ist im Kirchverwaltungsrat für das Archiv zuständig und hat sich lange mit der Frage auseinandergesetzt, was sie für die nachfolgende Generation in die Turmkugel legen möchte.

Katrin Federer, Kirchenverwaltungsrat Bild: Michel Canonica

Letzten Mittwoch war es so weit: Die Turmkugel wurde im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung befüllt und nebst Turmkreuz und Windfahne wieder in 47 Meter Höhe gebracht. Die Dokumente aus unserer Zeit wurden in zwei Dosen gelegt, welche anschliessend zugeschweisst in die Turmkugel gelegt wurden. «Dieser Moment geht in unsere Dorfgeschichte ein», sagt Walter Keller, Präsident des Kirchverwaltungsrats.

Für die nächsten 50 Jahre befinden sich folgende Gegenstände in der Turmkugel: Diverse Amtsberichte, die «Tagblatt»-Ausgabe vom vergangenen Mittwoch, die aktuelle Ausgabe der Wittenbacher Gemeindezeitschrift «Am Puls», Amtsrechnungen sowie verschiedene Berichte von ehemaligen Kirchverwaltungspräsidenten, Gemeindepräsidenten und Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern.

Walter Keller, Präsident Kirchenverwaltungsrat Bild: Michel Canonica

Ausserdem liegen die Dokumentation der Architekten für die Kirchenrenovation, Luftaufnahmen von der Kirche und ein Münzsatz von 2022 bei.

Zukunftsgedanken und Zeichnungen von Schulklassen

Zeichnungen und Briefe von Schülerinnen und Schülern sind ebenfalls in der Zeitkapsel. Sie haben aktuelle Sorgen und Zukunftsgedanken aufgeschrieben. «Viele haben über Krieg, Stromkrise, Pandemie und Lehrstellensuche geschrieben», sagt Federer, «Ausserdem haben sie Briefe an sich selbst verfasst.»

Andere Schulklassen hatten die Aufgabe, ihre Lieblingsorte in Wittenbach zu zeichnen. Federer sagt: «Die Sportanlage Grüntal, das Schwimmbad Sonnenrain und der Spielplatz St. Konrad wurden am häufigsten gezeichnet.»

Der Kirchenverwaltungsrat hat 1972 nicht nur Zeitdokumente aus jenem Jahr in die Kugel gelegt, sondern auch einige Unterlagen aus dem Jahr 1916 drinnengelassen. Diese wurden laut Federer ebenfalls wieder zurück in die Kugel gelegt.

Entscheidungen für die nächsten zwei Generationen

Die Renovation der Kirche ist laut Keller keine leichte Aufgabe: «Da stecken viele Stunden Arbeit und wöchentliche Bausitzungen drin.» Die grösste Herausforderung sei aber, Entscheidungen für die nächsten zwei Generationen zu treffen. «Wir müssen vorausdenken und uns fragen, wie die Kirche sich in Zukunft verändern wird und welche Renovationen nachhaltig sind», sagt Federer.

Laut Keller gibt es Leute, die sich fragen, ob diese Renovation wirklich nötig ist. Seine Antwort diesbezüglich lautet:

«Unsere Kirche ist ein Kulturgut und es ist unsere Aufgabe dieses zu wahren, wie auch schon unsere Vorgänger.»

Dem Kirchverwaltungsrat war es wichtig, wie vor 50 Jahren, örtliche Firmen für die Renovation zu beauftragen. Während des Umbaus sind weitere Dokumente aus vergangenen Zeiten ans Licht gekommen: Unter den Kirchbänken lagen Zeitungsartikel, verfasst in altdeutscher Schrift.

Beachtlich sei, sagt Keller, dass die Kirche, seit sie 1672 erbaut wurde, immer exakt nach 50 Jahren renoviert worden sei. Der diesjährige Umbau dauert noch bis Juni 2023. Dann öffnet die Kirche wieder ihre Türen.

Einige Wittenbacher waren schon vor 50 Jahren dabei

Der Wittenbacher Werner Hautle war als 37-jähriger Teil der letzten Kirchenrenovation: «Heute kommen alle Erinnerungen an den damaligen Tag wieder hoch.» Mit dem Turmkreuz auf den Rücken geschnallt, musste er die Kirchfassade auf einer Leiter hochsteigen. In seiner Hosentasche hatte er einen Hammer. «Als ich ganz oben ankam, fiel mir dieser Hammer aus der Tasche – und zwar dem Pfarrer direkt vor die Füsse», sagt er lachend.

Auch Josef «Sepp» Forster hat vor 50 Jahren zur Renovation beigetragen. Damals wurden die Kirchglocken ersetzt, Forster und drei andere Männer haben diese mit dem Traktor zur Kirche gefahren. «Ich finde es super, schon zum zweiten Mal bei der Befüllung der Turmkugel dabei zu sein», sagt er.