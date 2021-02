Kinderbetreuung Im Chinderhuus Cavallino in Wittenbach wird es eng: Nun soll der ehemalige Kindergarten Bruggwiesen umgenutzt werden Für das Kindergartengebäude in der Bruggwiesen war ursprünglich eine Zwischennutzung vorgesehen. Nun zieht das Chinderhuus Cavallino ein. Weil die Infrastruktur an den bisherigen Standorten nicht mehr ausreicht, soll ein neuer Tageshort entstehen. Die Auslastung hat mehrere Gründe.

Das Chinderhuus Cavallino in Wittenbach will ab dem Sommer zusätzliche Betreuungsplätze anbieten. Bild: Urs Bucher (6. Juni 2014)

Im ehemaligen Kindergartengebäude in der Bruggwiesen soll schon bald wieder gebastelt, gespielt und gelernt werden. Das Chinderhuus Cavallino zieht ein. Die Ursache: «Wir waren schon in den vergangenen Jahren gut ausgelastet», sagt Marlies Lorenz, Präsidentin des Vereins Chinderhuus Cavallino.

In Zukunft solle das Gebäude deshalb als Erweiterung des Horts für Kindergarten- und Schulkinder im Zentrum genutzt werden, denn dort sei der Platzbedarf am akutesten. Zurzeit nutzt das Chinderhuus drei verschiedene Infrastrukturen. Die kleinen Kinder besuchen bis zum Kindergarteneintritt die Tagesbetreuung an der Weidstrasse. Die älteren Kinder werden entweder im Hort Zentrum oder im Hort Dorf betreut. Gemäss Lorenz würden im kommenden Sommer voraussichtlich mindestens 20 Kinder aus der Tagesbetreuung in den Hort wechseln. Ausserdem kämen sicherlich auch noch neue Kinder hinzu. Sie befürchtet:

Marlies Lorenz, Präsidentin des Vereins Chinderhuus Cavallino Bild: PD

«Ohne die zusätzliche Infrastruktur hätten wir im Sommer zu wenig Platz für Kindergarten- und Schulkinder.»

Frei geworden sei das Kindergartengebäude aufgrund von Umstrukturierungsmassnahmen. Laut Gemeindepräsident Oliver Gröble habe man während der letzten Jahre versucht, die Wittenbacher Bildungseinrichtungen stärker zu zentralisieren – unter anderem mit dem Umbau des Schulhauses Sonnenrain. Als Folge davon seien auch Kindergärten zusammengeführt worden.

Beide Eltern möchten arbeiten

Ursprünglich sei dem Gebäude eine Zwischennutzung zugedacht gewesen. Nun hat sich der Gemeinderat umentschieden. Gröble sagt dazu:

«Da wir zurzeit eher zu wenige Kitas in Wittenbach haben, soll das Angebot in den nächsten Jahren sukzessiv ausgebaut werden.»

Den Grund für die zunehmende Auslastung sieht Marlies Lorenz darin, dass immer häufiger beide Elternteile arbeiten möchten und deshalb eine professionelle Betreuungsalternative für ihre Kinder suchen: «Da auch junge Frauen mit einer guten Ausbildung arbeiten wollen, teilen sich die Eltern die Berufstätigkeit untereinander auf. Das wird weiter zunehmen und dafür sind die Horte und Kitas auch da.»

Das Kindergartengebäude Bruggwiesen soll schon bald als Hort inklusive Mittagstisch dienen. Bild: Siri Würzer (2. Oktober 2020)

Tarife werden billiger

Seit Beginn des Jahres ist es für Eltern in Wittenbach günstiger geworden, ihre Kinder in den Hort oder die Kita zu geben. Grund dafür ist das neue kantonale Kinderbetreuungsgesetz, über das im November abgestimmt wurde. Der Kanton stellt dabei jährlich fünf Millionen Franken für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung zur Verfügung. Per 1. Januar konnten dadurch auch die Tarife im Chinderhuus Cavallino gesenkt werden. Der Gemeindepräsident erhofft sich von dieser Reduzierung der Gebühren zukünftig ein stärkeres Interesse für Kitaplätze.

Eine Prognose wagt Marlies Lorenz nicht: «Die meisten Eintritte erfolgen im Sommer. Da die Tarifverbilligung erst seit Januar gilt, kann ich noch nicht sagen, ob sie tatsächlich zu einer steigenden Nachfrage führen wird.»