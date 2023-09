Kinderbetreuung 69 Architekten reichten ihre Ideen für die Mörschwiler «Kita im Chärn» ein – so sieht das Siegerprojekt aus Die Gemeinde Mörschwil will am Standort des alten Kindergartens Häftlibach eine Kita bauen. Die Bäckerei Füger spielt dabei eine Schlüsselrolle: Die Erschliessung des Neubaus führt über ihr privates Grundstück.

Die Mörschwiler «Kita im Chärn» braucht mehr Platz. Sie soll in ein paar Jahren an den Häftlibach zügeln. Bild: Michel Canonica

Die Gemeinde Mörschwil plant eine neue Kindertagesstätte am Standort des ehemaligen Kindergartens Häftlibach neben der Kirche und der Bäckerei Füger. Wo heute eine Baracke steht, die der Pfadi als Provisorium dient, soll ein Vorzeigehaus in Sachen Nachhaltigkeit entstehen – so will es die breit aufgestellte Jury.

69 Architekturbüros haben ihre Ideen eingereicht. «Wir sind überwältigt vom Interesse», sagt Gemeinderat Thomas Oesch. Nun ist der Projektwettbewerb «Neubau Kita im Chärn» entschieden: Das Projekt «Schneeglöckli» des St.Galler Architekturbüros Hug Architekten hat gewonnen. Das Preisgeld beträgt 40’000 Franken.

Zurzeit befindet sich die «Kita im Chärn» im alten Mörschwiler Gemeindehaus. Bild: Luca Linder

Die heutige «Kita im Chärn» befindet sich im alten Gemeindehaus, das im Rahmen der Neuüberbauung Dorfzentrum abgebrochen werden soll. Sie platzt aus allen Nähten. Heute werden zwei Kindergruppen geführt; es besteht jedoch eine Warteliste, weshalb man in der neuen Kita mit drei Gruppen rechnet. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, ist der Bau am neuen Standort auf vier Gruppen ausgelegt.

Kita auf bestehendem Fundament

Der alte Kindergarten Häftlibach wird abgebrochen; die neue Kita wird auf dem bestehenden massiven Untergeschoss des alten Kindergartens aufgebaut. Der Grundriss der geplanten Kita ist fast identisch mit jenem des Kindergartens.

Die Architekten hatten eine schwierige Knacknuss zu lösen: Die einzig sinnvolle Erschliessung der neuen Kita erfolgt vom Dorfplatz über ein Privatgrundstück der Bäckerei Füger. Dieses umfasst diverse Parkplätze für Kunden und Angestellte sowie einen Privatgarten samt Hühnerstall.

Der ehemalige Kindergarten Häftlibach dient als Pfadiheim-Provisorium. Bild: Jakob Ineichen

Familie Füger erklärte sich bereit, dass ihr Grundstück in das Projekt einbezogen werden darf - sofern ihre Bedürfnisse, etwa nach Parkplätzen und einem Containerhäuschen für Abfälle, berücksichtigt werden. «Es ist der Familie Füger hoch anzurechnen, dass sie beim Projekt mitmachen, statt es zu verhindern», sagt Gemeinderat Oesch. Ihr Einverständnis sei der Schlüssel zur Lösung, «denn was nützt das schönste Projekt, wenn Familie Füger nicht mitmacht?»’

Thomas Oesch, Mörschwiler Gemeinderat. Bild: zvg

Er spricht von einer Win-win-Situation: So soll beim Eingang der Kita ein öffentlicher Spielplatz entstehen, der auch von Füger-Gästen genutzt werden kann. Die Tieferlegung des Parkplatzes ermögliche künftig sieben gedeckte Parkplätze unter einer Pergola.

«Wir haben schnell begriffen, dass es Sinn macht, Hand zu bieten, sonst wird nichts Schlaues daraus», sagt Bäcker Fabian Füger, der auch in der Jury sass. Er habe sein Land nicht verschenkt oder verkauft, es werde zugunsten eines kinderfreundlichen Zugangs zur Kita einfach eine andere Aufteilung der Parzelle geben. Er freue sich, wenn anstelle der alten Kindergarten-Baracke in der Nachbarschaft etwas Schönes entstehe. Das Siegerprojekt aus Holz wirke klar, überschaubar und ökologisch.

Auch die Jury lobt das «kompakte Volumen mit klaren Strukturen» des Siegerprojekts. Dieses sieht einen länglichen Kubus aus Holz vor, mit grosszügigen Fenstern und Dachfirst parallel zum Hang. Auf dem weit auskragenden Giebeldach, das den Längsbau vor Sonne und Wetter schützt, ist eine Solaranlage geplant. Zwei Anbauten weisen ein begrüntes Flachdach mit integrierten Terrassen auf.

Bäcker Fabian Füger bietet Hand für eine Lösung mit der Gemeinde. Bild: Belinda Schmid

Lehm, Holz und wenig Technik

Wo möglich, werden laut dem Jurybericht natürliche Materialien wie Holz und Lehm verwendet. Doch auch diese haben ihre Tücken. Die beiden oberen Geschosse sollen mit einer Fassade aus Lärchenholz verkleidet werden. «Lärchenholz mit seinem hohen Harzanteil würde sich gut für Aussenanwendungen eignen», sagt Architekt Hanspeter Hug. Einheimisches Fassadenholz zu beziehen, könnte aber schwierig werden. Sibirische Lärche wird wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht mehr gehandelt. Auch der weite Transport wäre unökologisch.

Innenwände und Holzdecken, die in Pastelltönen gestrichen werden, sollen im Falle eines späteren Abbruchs der Kita wiederverwendet werden können.

Das Siegerprojekt «Schneeglöckli» von Hug Architekten aus St.Gallen. Bild: zvg

Die Fachleute sprechen von einem Low-Tech-Haus mit einer einfachen, langlebigen Gebäudehülle. Sie schützt im Sommer vor Überhitzung und im Winter vor dem Auskühlen. Der Einsatz von Technik wird in Low-Tech-Gebäuden reduziert. So wird bei der Mörschwiler Kita bewusst auf eine Komfortlüftungsanlage verzichtet - ausser in Küche und Toiletten.

Auch verändern die Architekten das Terrain nicht mit Grabarbeiten, die Schutt produzieren würden. Damit leisten sie einen Beitrag für die Nachhaltigkeit, wie die Jury anerkennt. Im südlichen Bereich der Kita bleibt der grosszügige Garten erhalten. Rund um die Spielwiese wird eine Wildhecke gepflanzt.

Auch die katholische Kirchgemeinde wurde bei der Planung frühzeitig ins Boot geholt. Zwei Linden vor der Kirche sollen gefällt werden. Der Kirchplatz soll nach den Plänen mit einer Pergola und neu gepflanzten Linden auf einer Art Aussichtsplattform abgeschlossen werden.

Einen Zeitplan gibt es noch nicht, doch an der Bürgerversammlung im Frühling 2024 will der Gemeinderat den Projektierungskredit für den Neubau einholen. Auch zu den Kosten kann der Gemeinderat noch nichts sagen. Dazu sei es noch zu früh, sagt Thomas Oesch. Nur so viel: «Das Siegerprojekt ist eine der kostengünstigeren Lösungen. Es überzeugt durch seine Einfachheit.» Im Wettbewerb seien weit grössere und teurere Entwürfe vorgeschlagen worden.