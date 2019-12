Kinder rennen für Chlaussäckli und Medaillen um die Wette Rund 300 Schulkinder haben sich am Chlaussprint im Athletik Zentrum gemessen. Auch Promis sind mitgelaufen.

Bereits zum 14. Mal hat in diesem Jahr der St. Galler Chlaussprint stattgefunden. Beim Sportanlass sind Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 15 Jahren über 60 Meter um die Wette gerannt. «Am meisten Schätzen die Kinder das Kräftemessen mit Gleichaltrigen und natürlich das Chlaussäckli», sagt Dominik Meli, Vereinspräsident des Turnverein St. Gallen Ost und Organisator des Chlaussprints. Die Organisatoren wollen so die Freude an der Bewegung in der Freizeit fördern.

«Am besten gefällt mir die Medaille», sagt der siebenjährige Lorin Eugster strahlend. Zuvor hat er bei der Rangverkündigung die Silbermedaille bekommen. Er sei schon ein bisschen nervös gewesen.

«Für mich war das rennen am coolsten», sagt Marlene Dierkes, Siegerin des Sprints in der Kategorie Mädchen 2012. Die Goldmedaille sei ihr Ziel gewesen, gibt sie zu. «Jetzt gehe ich direkt ins Tennis Training.»

Beim Promilauf kämpften bekannte St. Galler Persönlichkeiten um einen Podestplatz. Darunter war die Boxerin Grealdine Brot und die Handball-Olympiateilnehmerin Kathryn Fudge. Dabei traten die Teilnehmer des Laufes in Dreiergruppen auf. Eine Dreiergruppe bestand aus einem Erwachsenen, einem Jugendlichen und einem Teilnehmer aus dem Sozialen Unternehmen Valida, die je eine 200m-Runde rannten.