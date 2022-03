Kultur Kinder geben den Ton an: Beim nationalen Gesangsfestival im Mai haben die Gossauer Schülerinnen und Schüler ihren grossen Auftritt Im Mai findet in Gossau das Schweizerische Gesangsfestival statt. 9000 Sängerinnen und Sänger und rund 50'000 Besucher aus dem ganzen Land werden erwartet. Auch die Gossauer Schülerinnen und Schüler werden einen grossen Auftritt haben – und bereiten sich derzeit darauf vor.

Paolo Vignoli (stehend) dirigiert Schülerinnen und Schüler durch ihre Proben für das Gesangsfestival. Bild: Samantha Wanjiru

Wer am vergangenen Mittwoch an der Turnhalle Hirschberg in Gossau vorbeispazierte, wurde von farbigen Klängen eingenommen. Fröhliche und aufgeweckte Kinder sitzen gespannt in kleinen Gruppierungen auf dem Gummiboden der Halle und warten auf die Anweisungen ihres Dirigenten. Mit wiederholtem Klatschen in die Hände zieht dieser die Aufmerksamkeit auf sich. Stille breitet sich im Raum aus. Langsam bewegt der Dirigent seinen Zeigefinger in Richtung Mund. Ein lautes «Ohjao» ertönt. Die Kinder wissen genau, was zu tun ist, und eifern ihm nach. Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Stadt bereiten sich auf ihren grossen Auftritt auf der Bühne vor.

Vom 20. bis zum 28. Mai findet in Gossau das nationale Gesangsfestival statt. Angeboten wird eine Vielzahl an Programmpunkten – von verschiedenen Konzerten über Workshops bis hin zu Gottesdiensten ist für jeden Gesangsliebhaber etwas dabei. Im Mittelpunkt steht laut den Veranstaltern das Thema Begegnung. Es werden 300 Chöre, über 9000 Sänger und Sängerinnen sowie Tausende von Besucherinnen und Besuchern erwartet. Mittendrin: die Gossauer Schülerinnen und Schüler.

Neu beim Festival

Zum ersten Mal bei einem Schweizer Gesangsfestival werden sogenannte Schülertage veranstaltet. Die Idee dazu kam vom Musikpädagogen und Sänger Paolo Vignoli. Er hat die Musik im Blut. Der leidenschaftliche Musiker ist seit über 20 Jahren als Opernsolist auf der ganzen Welt unterwegs. In seiner Karriere durfte er mit vielen Chören arbeiten. Er sagt:

«Die Teilnahme beim diesjährigen Gesangsfestival ist für mich ein Herzensprojekt. Bei der Arbeit mit den Kindern merke ich: Das ist die Zukunft.»

Guido Helbling, Leiter des Musikkomitees, hatte Vignoli angefragt, ob er beim Festival mitarbeiten will. Daraufhin schrieb dieser ein Konzept, das den Gossauer Schuleiter Markus Giger begeisterte. Er war vom Projekt so überzeugt, dass er dazu die Kindergärten, die Primarschulen und verschiedene Oberstufenklassen gewinnen konnte. «Auch nach dem Festival wird das Konzept langfristig in den Schulalltag integriert», sagt Vignoli.

Inspiriert von Superar

Das musikpädagogische Konzept wird von einem bestehenden Projekt namens Superar abgeleitet. Superar (spanisch für Herauswachsen) ist eine gemeinnützige Organisation, die ihren Ursprung in Venezuela hat. Dabei handelt es sich um ein Gesangsprojekt, das in 1970er-Jahren unter dem Namen «El sistema» bekannt wurde.

Kindern wurden Instrumente gegeben, um sie von der Strasse zu holen und ihnen eine neue Perspektive zu bieten. Nach Europa gelangte die Idee vor allem durch den Dirigenten und Chorpädagogen Gerald Wirth, der unter anderem die Wiener Sängerknaben leitete. Mittlerweile wird Superar auf der ganzen Welt angewandt.

Der ganze Körper wird beim Musizieren genutzt

Derzeit proben die insgesamt 1500 Schülerinnen und Schüler aus Unter-, Mittel- und Oberstufe drei Mal die Woche mit dem Musikpädagogen. In sieben workshopartigen «Impulsen» bereiten sich die sechs Primarschulhäuser in Gossau und vier Schulklassen aus Andwil-Arnegg auf die Konzerte vor.

Es wird mit dem ganzen Körper musiziert. Die Arme werden hoch gerissen, um dann die Fingerspitzen auszuschütteln. Man setzt sich langsam auf die Knie, ohne einen Laut zu geben, um dann mit einem lauten «Wuha» aufzuspringen. Anschliessend werden die Stimmbänder mit Gesangsübungen aufgewärmt. Vignoli dient dabei als Spiegel. Er zeigt mit seiner Mimik und Gestik deutlich an, wann und was die Kinder machen sollen. Dabei spielt er mit dem Tempo und der Lautstärke.

So ändert sich Stimmung im Raum von ernst zu spassig, von energetisch zu ganz ruhig. Nach den ersten Aufwärmübungen geht es dann an die Texte. Zum Beispiel proben sie derzeit Lieder wie «Lady In Black» von der britischen Rockband Uriah Heep mit deutschem Text. Vignoli sagt:

«Durch das Projekt wird Kindern der Zugang zu Musik ermöglicht, die diese normalerweise nicht haben.»

So würden auch neue Talente entdeckt und gefördert. «Die Proben laufen bisher fantastisch. Die Schüler freuen sich darauf, die Musik und sich selbst mit Leib und Seele zu erfahren.»

Erste Verhaltensänderungen sind zu sehen

Er konnte auch schon erste Verhaltungsänderung bei den Heranwachsenden sehen. Beispielsweise habe sich die Körperhaltung und die Präsenz vieler Kinder im Laufe der Workshops spürbar zum Positiven geändert.

«Auch wenn einige Schüler dadurch nicht zur Sängerin oder Sänger werden, das Selbstbewusstsein, das sie durch den Gesang bekommen, können sie in anderen Bereichen mitnehmen.»

Das Ergebnis der intensiven Proben können die Besucherinnen und Besucher des Gesangsfestivals vom Montag, 23. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai, jeden Abend ab 16.30 Uhr im Zirkuszelt auf der Bundwiese miterleben. Die Kindergärten werden Lieder der Gossauer Kindergärtnerin und Komponistin Ursula Amsler präsentieren, während auch die Schülerinnen und Schüler des OZ Rosenau, der Maitlisek und des Gymnasiums Friedberg mit einem attraktiven Programm aufwarten.