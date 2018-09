Kind in St.Gallen von Auto überrollt

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagabend an der Zürcher Strasse beim Lerchenfeld in St.Gallen eine zehnjährige Velofahrerin zugezogen. Das Kind war mit dem Zweirad auf dem Trottoir unterwegs, als es von einem aus einer Ausfahrt in die Hauptstrasse einbiegenden Auto erfasst, zu Boden gestossen und überrollt wurde.