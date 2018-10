Smart-City-Spezialist im Interview: «Keine Stadt ist zu hundert Prozent schlau»

Morgen Donnerstag ist in zwölf Schweizer Städten Digitaltag. Auch in St. Gallen wollen Institutionen die Bevölkerung auf die Digitalisierung sensibilisieren. Den ganzen Tag über gibt es Podiumsdiskussionen, Referate und Workshops. Die Veranstaltungen sind kostenlos, abgesehen vom eSports-Businessforum und der Digitalen Business Werkstatt. Sowohl Uni als auch die Stadt informieren an separaten Infoständen über die Smart City. Standorte und Veranstaltungszeiten: www.digitaltag.swiss. (seh)