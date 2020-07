Keine Freinacht, aber die Beizen können bis 3.30 Uhr offen haben: Das passiert in der Stadt St.Gallen, falls der FCSG Meister wird Die Stadt St.Gallen sorgt für den Fall vor, dass der FC St.Gallen den Einzug in die Finalissima am kommenden Montag schafft und dort sogar den Titel holt. Sie appelliert zum einen an die Vernunft der Fans und steckt zum anderen die Rahmenbedingungen für mögliche spontane Feiern ab.

Grünweisser Jubel: Falls der FC St.Gallen am Montag Meister wird, dürften in der Stadt die Dämme brechen. Michele Limina/Keystone (St.Gallen, 21. Mai 2000)

(pd/dwa) Schafft der FC St.Gallen den Einzug in die Finalissima gegen YB? Noch harrt diese Frage einer Antwort. Damit es zum Endspiel zwischen den Espen und den Bernern kommt, muss der FCSG am Freitag zunächst Absteiger Xamax bezwingen. Gleichzeitig müssen die Young Boys bei Sion verlieren. Trotzdem gibt die Stadt St.Gallen nun in einem Communiqué bereits bekannt, welche Regeln bei einer Finalissima – und vor allem auch bei einem Titelgewinn der Ostschweizer – am kommenden Montagabend und in der Nacht auf Dienstag gelten würden.

Zum allfälligen Titelgewinn schreibt die Stadt mit Verweis auf die Coronakrise:

«Dass die St.Gallerinnen und St.Galler dies feiern wollen, ist verständlich. Trotzdem lässt es die aktuelle Situation nicht zu, eine generelle Freinacht zu bewilligen.»

Restaurants können allerdings eine kostenlose Verlängerung ihrer Öffnungszeiten bis nachts um 3.30 Uhr beantragen. Diese gilt gemäss der Mitteilung für die Innen- und Aussenbereiche der Gastronomiebetriebe. Die Massnahmen von Bund und Kanton zur Bekämpfung der Pandemie gelten weiterhin, wie die Stadt weiter in Erinnerung ruft. Ebenso müssen die Schutzkonzepte der Betriebe darlegen, wie die Covid-19-Verordnung bei einem Grossandrang eingehalten werden kann.

Des Weiteren appelliert die Stadt St.Gallen an die Vernunft der Menschen:

«Wird der FC St.Gallen am Montag Schweizer Meister, zählt der Stadtrat auf die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein von Gastrobetrieben und Fans. Aufgrund der aktuellen Lage, ist es wichtig, dass die Schutzkonzepte der Betriebe und die Vorgaben von Bund und Kanton eingehalten werden.»

Der Stadtrat ruft die Anhänger in diesem Zusammenhang dazu auf, die Abstands- und Verhaltensregeln einzuhalten und Menschenansammlungen zu vermeiden.