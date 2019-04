Gemeinde Rorschacherberg zahlt Familien den Babysitter während Bürgerversammlung - doch nur wenige haben das genutzt Damit Eltern an der Bürgerversammlung teilnehmen können, zahlt ihnen die Gemeinde Rorschacherberg solange einen Babysitter. Das Angebot hat für Aufsehen gesorgt, genutzt hat es aber fast niemand. Trotzdem ist der Gemeinderat zufrieden. Martin Rechsteiner

Eltern, die einen Babysitter in Anspruch genommen haben, durften die Quittung direkt an die Bürgerversammlung bringen. (Symbolbild: apc)

Gut gelaunt blickt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs in die Kamera des Schweizer Fernsehens. Eine Ankündigung der Gemeinde hat vor einigen Tagen so hohe Wellen geschlagen, dass sie sogar am Leutschenbach auf Interesse gestossen ist: Um junge Eltern an die Bürgerversammlung zu locken, hat sie angekündigt, die Kosten eines Babysitters für die Dauer der Versammlung zu erstatten («Tagblatt» vom Dienstag). Sie nahm die Quittungen direkt an der Versammlung entgegen.

Genutzt hat das Angebot an diesem Mittwochabend allerdings fast niemand: Genau zwei Rechnungen hielt der Gemeindeschreiber Philipp Hengartner nach der Bürgerversammlung in den Händen.

Gemeinden suchen Lösungen

Es ist ein Problem, das in Schweizer Gemeinden landauf landab für Kopfzerbrechen sorgt: die niedrige Beteiligung der Stimmbevölkerung an Bürgerversammlungen. 3,4 Prozent beträgt sie im Schweizer Mittel. Viele Kommunen zeigen sich deshalb kreativ: Einige bieten zum Beispiel einen Kinderhütedienst vor Ort an.

Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs (Bild: PD)

Die Gemeinde Rorschacherberg geht mit ihrem Babysitter-Angebot einen Schritt weiter. «Auslöser waren die Rückmeldungen nach der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr, als Projekte, welche der Schulwegsicherheit gedient hätten, abgelehnt wurden», sagt Gemeindepräsident Hirs. Junge Eltern hätten sich daraufhin bei der Gemeinde beschwert. Viele von ihnen seien allerdings nicht an der Versammlung gewesen. «Mit dem Angebot, die Babysitter-Kosten für die Dauer des Anlasses zu übernehmen, wollten wir es allen Eltern möglich machen, zur Versammlung zu erscheinen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen», sagt Hirs.

«Das ist die beste Werbung»

Obwohl an dem Abend kaum jemand auf das Angebot zurückgekommen ist, zeigt sich Hirs zufrieden: «Diese mediale Aufmerksamkeit ist beste Werbung», sagt er mit einem Lachen. Er ist überzeugt: «Die jungen Eltern haben mobilisiert. Es sind deutlich mehr von ihnen da als vergangenes Jahr.» Allerdings hätten viele von ihnen Verwandte oder Bekannte zum Babysitten aufgeboten. «Oder sie haben sich geniert, die Rechnung abzugeben.» Eltern, die von dem Angebot Gebrauch machten, standen an diesem Abend im erhöhten Interesse anwesender Journalisten.

Eines der beiden Elternpaare, die an der Versammlung eine Quittung einreichten, waren Nadine und Mike Lennecke.

«Wir finden das toll. So konnten wir beide an der Versammlung teilnehmen. Sonst hätte jemand von uns zu Hause bei den Kindern bleiben müssen»,

sagt er. Und sie fügt an: «Uns ist es beiden ein grosses Anliegen, dabei zu sein. Schliesslich wird oft über Projekte abgestimmt, die Familien mit Kindern betreffen.» Beide wollen das Angebot wieder nutzen, falls es kommendes Jahr wieder gilt. «Zwar haben es nur wenige genutzt, aber vielleicht spricht es sich jetzt noch etwas herum.» Das ist nicht nötig, wie Beat Hirs ankündigt: Voraussichtlich will Rorschacherberg 2020 so oder so wieder Babysitter-Quittungen entgegennehmen. «Ich kann das jeder Gemeinde empfehlen», sagt er. Aufwand und Kosten seien gering, der Effekt gross.

Anklang fand die Idee auch bei der Bürgerschaft. «Ich finde es sinnvoll, wenn die Gemeinde die Bürgerversammlung attraktiver macht», sagt ein Bürger am anschliessenden Apéro.