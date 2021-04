Katholische Kirche Nach Brand in Steinacher Kirche: Verfahren eingestellt Mitte Januar hat es in der katholischen Kirche Steinach gebrannt. An der Kirchgemeindeversammlung wurde jetzt klar, wie es weitergeht.

Der vom Brand verursachte Russ muss in mühevoller Kleinarbeit aus den Gemälden und Stuckaturen entfernt werden. Bild: Fritz Heinze

Am Sonntag trafen sich im Steinacher Gemeindesaal 59 stimmberechtigte Pfarreiangehörige zur Kirchgemeindeversammlung der Jakobuspfarrei. Dies unter Einhaltung der aktuellen Coronavorschriften, mit entsprechendem Abstand und Gesichtsmaske.

Trotz grossen finanziellen Aufwänden im vergangenen Jahr hatte Andreas Popp, Präsident des Kirchenverwaltungsrates der Kirchgemeinde Steinach, keine Probleme, den Rechnungsabschluss 2020 und das Budget sowie den Steuerplan 2021 gutheissen zu lassen. Die realisierten Projekte, die Sanierung des Pfarrhauses und die Erneuerung der Kirchenfassade schlossen zwar mit einem minimalen Mehraufwand, beides aber im vertretbaren Rahmen.

Andreas Popp, Kirchenpräsident und Gemeinderat Steinach. Bild: PD

Popp fügte an, die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei sehr anspruchsvoll. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 20'000 Franken. Das Budget 2021 weist einen Mehraufwand von 46'000 Franken auf. Dies infolge baulicher Unterhalte und Ausgaben im Rahmen des Zweckverbandes. Der Steuerfuss liegt auf total 26 Prozent, ein Prozent tiefer als 2020.

Brand weckte grosse Neugierde

Auf grosses Interesse stiess die Berichterstattung über die Ermittlung zum Brandfall in der katholischen Kirche Steinach vom 12.Januar und ihre anschliessende Reinigung. Zwischenzeitlich ist klar, dass der Brandfall gerichtlich nicht weiter untersucht wird, da die fraglichen Straftatbestände laut Staatsanwaltschaft nicht erfüllt sind und keine strafrechtlich relevante Dritteinwirkung vorliegt.

So sah es in der Kirche aus, nachdem die Feuerewehr den Brand gelöcht hatte. Bild: Kapo St.Gallen

Die völlig zerstörten Ambo (Rednerpult), Altar und Krippenfiguren werden im selben Stil wieder erstellt. Die durch den Brand entstandenen Kosten übernimmt die Versicherung. Die Kirche dürfte wohl kaum bereits an Pfingsten wieder so weit hergestellt sein, dass Gottesdienste in ihr möglich sind.

Nach dem Brand in der katholischen Kirche Steinach gilt es, die Wände und die Decke vom Russ zu befreien, eine sehr Zeit aufwendige Arbeit. Bild: Fitz Heinze

Zur Sprache kam ebenfalls der neue Parkplatz an der Hauptstrasse, dessen Baubeginn auf Anfang Mai vorgesehen ist. Seine Benutzung wird für Gottesdienstbesucher kostenlos sein, wie Andreas Popp ausführte.

Damit im Zusammenhang war Näheres betreffend der Gestaltung des Kirchplatzes zu erfahren. Die Gesamtplanung musste aufgrund der Coronapandemie zurückgestellt werden, doch nun soll die Gestaltung des Pfarrgartens und die des Platzes unter Mitwirkung interessierter Bürgerinnen und Bürger an die Hand genommen werden.