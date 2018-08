Karl Schmuki erhält den Gossauer Preis Der Lokalhistoriker Karl Schmuki wird für seine Verdienste ausgezeichnet. Johannes Wey

Karl Schmuki auf einer Stadtführung durch Gossau im Jahr 2015. (Bild: Benjamin Manser)

Seit 1987 verleihen die Stadt Gossau und die Acrevis Bank als Preisstifterin den Gossauer Preis. Dieses Jahr geht der Preis an den Historiker Karl Schmuki, teilt die Stadt mit. Karl Schmuki habe in der Erforschung der Geschichte und im Vereinsleben von Gossau zahlreiche Spuren hinterlassen, heisst es. Die Preisverleihung findet am Montag, 29. Oktober, 19 Uhr, im Fürstenlandsaal statt. (pd/woo)