Kantonsschule am Brühl Nachfolge von Mathias Gabathuler gewählt: Anja Dogan wird neue Rektorin Der Bildungsrat des Kantons St.Gallen hat die 34-jährige Anja Dogan zur neuen Rektorin der Kantonsschule am Brühl St.Gallen gewählt. Die Regierung hat die Wahl genehmigt. Anja Dogan tritt ihr Amt am 1. August an. Sie folgt auf den zurückgetretenen Mathias Gabathuler.

Die neue Rektorin der Kantonsschule am Brühl: Anja Dogan. Bild: pd

(pd/chs) Anja Dogan studierte nach ihrer an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen abgeschlossenen Maturität Geschichte und Geografie an der Universität Zürich und erlangte das Lehrdiplom für Maturitätsschulen mit der berufspädagogischen Zusatzqualifikation. Mit einem DAS in Bildungsmanagement rundet sie ihr akademisches Portfolio ab.

Im Anschluss und parallel zu ihrer Ausbildung sammelte Anja Dogan Berufserfahrungen in der Projektleitung, in der Leitung der Administration und Marketing sowie als Berufsbildnerin. Als Leiterin Bildungsangebote und Lehrperson für allgemeinbildenden Unterricht, Geschichte und Geografie war sie an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe II tätig. Im Jahr 2016 trat sie ihre Stelle als Gymnasiallehrerin an der Privatschule Obersee Bilingual School in Pfäffikon (SZ) an.

Stellvertretende Leitung der Oberstufe und Leitung der Maturitätsabteilung

Wie es in einer Medienmitteilung des Amts für Mittelschulen weiter heisst, hat Anja Dogan seit 2019 die stellvertretende Leitung der Oberstufe und Leitung der Maturitätsabteilung inne. Sie ist unter anderem in ihrer Abteilung verantwortlich für die Sicherstellung des Schulbetriebes, die konzeptionelle Mitarbeit bei der Gesamtschulentwicklung, Personalplanung und -führung, Beratung und Koordination interner Gremien und Planung der Maturitätsprüfungen. Ausserdem führt sie Projekte im Bereich «blended learning», interdisziplinärer Unterricht, Einführung des International Baccalaureate in Kombination mit dem Maturitätslehrplan und ist Ansprechperson für Universitäten, Fachmittelschulen, Praktikumsbetriebe und das Berufsinformationszentrum BIZ.

In die Stadtregierung gewählt

Anja Dogan wird ihr Amt als Rektorin der Kantonsschule am Brühl St.Gallen gemäss Mitteilung am 1. August antreten. Sie folgt auf Mathias Gabathuler, der sein Amt nach seiner Wahl in die St.Galler Stadtregierung auf Ende Dezember 2020 niedergelegt hat.

An der Kantonsschule am Brühl St.Gallen werden rund 550 Schülerinnen und Schüler von rund 70 Lehrpersonen unterrichtet. Die Schule bietet die Lehrgänge Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule und Informatikmittelschule an.