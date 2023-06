KANTONSGERICHT ST.GALLEN Nach umstrittenem Spurwechsel im Schorentunnel: St.Galler Kantonsgericht weist Beschwerde von Autofahrer ab Ein Autofahrer hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, schuld an einem Unfall im Schorentunnel zu sein. Seine Berufung wurde abgewiesen.

Das Kantonsgericht St.Galllen liess den 64-jährigen Autofahrer abblitzen. Bild: Ralph Ribi

Dem 64-jährigen Österreicher wurde vorgeworfen, einen Auffahrunfall auf der Autobahn verursacht zu haben, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Das Kreisgericht St.Gallen hatte den Beschuldigten im Januar 2022 der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen und ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken verurteilt. Gegen dieses Urteil ging der Beschuldigte in Berufung.

Mangelnde Aufmerksamkeit vorgeworfen

Der Unfall auf der Stadtautobahn ereignete sich im April 2019 um die Mittagszeit. Gemäss Anklageschrift fuhr ein Töfffahrer im Stephanshorntunnel mittig auf dem Überholstreifen. Hinter ihm folgte der Beschuldigte. Ihm wurde vorgeworfen, dass er mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, weshalb sich der Abstand in wenigen Sekunden auf etwa zwei Fahrzeuglängen reduziert habe.

Wie es in der Anklageschrift weiter heisst, musste der Motorradfahrer nach der Fahrt durch den Tunnel auf der Überholspur bleiben, da auf der Normalspur zwei Fahrzeuge fuhren. Der Beschuldigte habe den Töff aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit erst beim Verlassen des Tunnels wahrgenommen. Als der Abstand drei bis vier Meter betragen habe, sei er wegen der unmittelbar bevorstehenden Kollision voll auf die Bremse getreten.

Motorradfahrer verletzte sich schwer

Trotzdem prallte der Wagen gegen den Töff. Der Lenker verlor die Kontrolle über das Zweirad, stürzte und wurde schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft stellte sich auf den Standpunkt, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn sich der Beschuldigte sorgfaltsgemäss verhalten und sein Auto beherrscht hätte.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen erklärte der Beschuldigte in der Befragung des vorsitzenden Richters, der Motorradfahrer sei ganz plötzlich vor ihm aufgetaucht. Deshalb könne es nur sein, dass der Töff kurz auf die Normalspur und gleich wieder auf die Überholspur gewechselt habe. Somit habe sich der Motorradfahrer verkehrswidrig verhalten und sei schuld am Unfall.

Gericht befragt eine von zwei Zeuginnen

Auf Antrag der Verteidigung befragte das Kantonsgericht eine von zwei Zeuginnen, die nach dem Unfall zugunsten des Beschuldigten ausgesagt hatte. Sie erklärte, sie sei auf der Normalspur gefahren und habe wegen ihres Hundes kurz in den Rückspiegel geschaut. Dabei habe sie gesehen, wie ein Töfffahrer die Spur gewechselt habe. Kurz danach habe es auch schon «geklöpft». Nach dem Unfall habe sie zu Protokoll gegeben, ihrer Ansicht nach sei der Töfffahrer schuld an der Kollision.

Nachdem ihr vom Gericht Bilder vorgelegt wurden, bemerkte die Zeugin plötzlich, dass sie damals gar nicht auf der Normal-, sondern ebenfalls auf der Überholspur gefahren war. Über vier Jahre nach dem Geschehen müsse sie die Unfallsituation wohl falsch in Erinnerung behalten haben, betonte sie.

Der Verteidiger forderte einen vollumfänglichen Freispruch. Obwohl die Zeugin fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass sie auf der Normal- und nicht auf der Überholspur gefahren sei, habe sie doch bestätigt, kurz vor dem Unfall einen Spurwechsel des Motorradfahrers bemerkt zu haben. Zu berücksichtigen sei zudem, dass beim Verunfallten Spuren von Kokain im Blut gefunden worden seien.

Kantonsgericht folgt der Vorinstanz

Das Kantonsgericht St.Gallen gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es hob zwar das erstinstanzliche Urteil auf, sprach den Autofahrer aber wie zuvor das Kreisgericht St.Gallen der fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Die Sanktion senkte es auf eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagesätzen à 30 Franken.