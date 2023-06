Kantonsgericht St.Gallen Landwirt lässt krankes Schwein schlachten und wehrt sich erfolglos gegen eine Verurteilung Ein knapp 60-jähriger Landwirt hat sich gegen eine Verurteilung wegen Tierquälerei gewehrt. Das Kantonsgericht St.Gallen lehnte die Berufung ab. Das kranke Tier hätte nicht geschlachtet werden dürfen.

Das Schwein des Landwirts war krank. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, er habe im März 2019 bei einem kranken Mastschwein keine adäquate Heilbehandlung durchgeführt. Trotz Kenntnis seines Gesundheitszustandes liess er das Tier in den Schlachtbetrieb transportieren. Dadurch hat das Schwein laut Anklageschrift ungerechtfertigte Schmerzein erlitten. Zudem sei ein ungeniessbares Schlachttier zur Lebensmittelherstellung in Verkehr gebracht worden, was eine abstrakte Gesundheitsgefährdung für Konsumentinnen und Konsumenten geschaffen habe.

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Landwirt wegen Tierquälerei und Übertretung des Lebensmittelgesetzes zu einer unbedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 60 Franken und zu einer Busse von 200 Franken. Dies im Zusatz zu einem Strafbefehl, der früher ausgesprochen wurde. Dagegen erhob er Einsprache und verlangte einen Freispruch.

Für den Landwirt war Fleisch geniessbar

An der Berufungsverhandlung erzählte der Beschuldigte, der Sau seien von ihren Artgenossen die Ohren abgebissen worden. Er habe sie daraufhin sofort separiert und ihr Penizillin gespritzt. Das Tier habe auch etwas gelahmt, aber sich gut erholt, gesoffen und gegessen. Weil das Schwein nicht mehr zu den anderen gelassen werden konnte, entschied sich der Landwirt, es schlachten zu lassen und die Medikamente abzusetzen, um Rückstände beim Schlachten zu verhindern.

Seines Erachtens sei das Schwein gesund gewesen und habe keine starken Schmerzen gelitten. Für ihn sei ihr Fleisch absolut geniessbar gewesen. Er finde es furchtbar, dass gerade in der heutigen Zeit Fleisch weggeworfen werde, das unbedenklich gegessen werden könne.

Die vorsitzende Richterin hielt dem Beschuldigten vor, dass in jener Zeit bei einer Stallkontrolle beanstandet wurde, dass es zu wenig Fressplätze gibt, es zu dunkel ist und die Tiere zu wenig Beschäftigungsmaterial haben. Zudem habe das Schwein den Kopf schräg gehalten und Gleichgewichtsstörungen gehabt, was auf eine Entzündung hindeute. Er habe dieses Verhalten auf die fehlenden Ohren zurückgeführt, betonte der Landwirt. Deswegen habe er auch keinen Tierarzt beigezogen.

Schwein durfte nicht geschlachtet werden

Sein Mandant sei von Schuld und Strafe freizusprechen oder aber milde zu bestrafen, erklärte der Verteidiger. Dem Landwirt liege am Wohl seiner Tiere sehr viel. Er habe auch dem betreffenden Schwein die notwendige Behandlung zukommen lassen. Der Gesundheitszustand habe sich verbessert und der Ernährungszustand sei gut gewesen, als das Schwein zum Schlachtbetrieb transportiert worden sei.

Dem widersprach der Staatsanwalt. Die Behandlung des Schweines habe nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Es habe erhebliche gesundheitliche Mängel und Verunreinigung aufgewiesen und ganz klar nicht dem normalen Schlachtbetrieb zugeführt werden dürfen. Der bereits einschlägig Beschuldigte sei mit einer höheren Sanktion zu bestrafen, als es die Vorinstanz getan habe.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es wies die Berufung und die Anschlussberufung ab und bestätigte damit den Entscheid des Kreisgerichts St.Gallen.