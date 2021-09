Kantonsgericht St.Gallen Gefängnisstrafe für notorischen Dieb: Wegen Geldnot stahl ein Algerier über Jahre immer wieder Ein 33-jähriger Mann hat sich am Kantonsgericht St.Gallen wortreich gegen eine Haftstrafe gewehrt. Genützt hat es wenig.

close up consumer thief’s hands putting the new gadget in the pocket in the store Bild: Getty

Der algerische Staatsangehörige kam 2010 in die Schweiz und beantragte Asyl. Als Grund gab er an, seine Familie habe in grosser Armut und die Eltern getrennt gelebt. Sein Plan sei gewesen, im Ausland die Berufsausbildung fertig zu machen und eine Zukunft aufzubauen, erklärte er an der Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen. Er liebe die Schweiz und habe sich 2012 in eine EU-Bürgerin verliebt, weshalb er trotz negativem Asylbescheid nicht habe in seine Heimat zurückkehren können. 2015 habe er geheiratet und 2019 sei die gemeinsame Tochter geboren.

Notgeld hat nicht ausgereicht

Der vorsitzende Richter sprach den Beschuldigten darauf an, dass sich die Strafbehörden schon oft mit ihm befassen mussten. Bereits im Jahr 2010 wurde er erstmals wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und unrechtmässigen Aufenthalts verurteilt. Er habe immer wieder stehlen müssen, weil er nur acht Franken Notgeld pro Tag erhalten habe, verteidigte er sich. Dies habe nicht gereicht, zumal er Zigaretten rauche und schliesslich auch ab und zu in einem Restaurant einen Kaffee trinken oder etwas essen wolle.

Er sei ein anständiger Mann und habe immer nur kleine Diebstähle gemacht, um zu leben. Der Lohn seiner Frau habe für die Familie nicht ausgereicht. Überdies wolle ein Mann etwas zum Lebensunterhalt beisteuern. Für die Straftaten habe er teuer bezahlt, da er rund ein Dutzend Mal zu unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden sei. Neben mehreren Diebstahlsdelikten machte er sich auch schuldig, weil er alkoholisiert mit einem BMW gegen ein Garagentor fuhr und aus einem Haftaufenthalt flüchtete. Als ihn die Polizei in der Stadt St.Gallen kontrollieren wollte, rannte er weg.

Neue Chance durch Aufenthaltsbewilligung

Wie aus seinen wortreichen Erzählungen hervorging, erhielt er offenbar 2019 eine Aufenthaltsbewilligung. Das habe aus ihm einen neuen Menschen gemacht, erklärte er. Die Bewilligung gebe ihm nun die Chance, eine Arbeit zu finden. Der vorsitzende Richter hielt ihm vor, dass er in der Zwischenzeit nicht gearbeitet, sondern sich im Gegenteil wieder straffällig gemacht habe.

Eigentlich sei die Aufenthaltsbewilligung eben viel zu spät gekommen, erwiderte er. In Algerien sei er ein ganz normaler Mensch gewesen, die Schweiz aber habe ihn krank gemacht. Während der Gefängnisaufenthalte habe er starke Depressionen bekommen. Man habe ihm die Medikamente, die er jeweils in der Heimat wegen psychischer Probleme eingenommen habe, verweigert. Deshalb wisse er noch nicht, wie die Zukunft aussehe. Vielleicht werde er eine IV erhalten, vielleicht gehe er arbeiten.

Jüngste Straftaten begründet

Die jüngsten Straftaten, für die ihn die Vorinstanz im Juli 2020 zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilte, begründete er damit, dass er von niemandem genügend Geld zum Leben erhalte. Deshalb habe er eine Tasche geklaut, um sie seiner Frau zu schenken. Es sei doch wohl verständlich, dass man seiner Frau ein Weihnachtsgeschenk machen wolle. Im Januar habe er stehlen müssen, weil seine Frau wegen der Coronakrise die Kündigung erhalten habe und sie daraufhin vom Sozialamt abhängig gewesen seien. Für ihn sei es absolut unmöglich, ein weiteres Mal ins Gefängnis zu gehen. Da gehe es teilweise zu und her wie in Guantanamo. Er sei bereit, Sozialdienst zu leisten. Das sei für ihn gar kein Problem.

Das Kantonsgericht St.Gallen ging auf seine Wünsche nicht ein. Es erklärte ihn unter anderem des Diebstahls, des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand, des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Als Sanktion erhielt er eine unbedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten.