Kantonsgericht St.Gallen Es ist bereits seine achte Verurteilung: 31-Jähriger muss wegen E-Bike-Diebstahl ins Gefängnis Ein 31-jähriger Schweizer hat fünf Elektrovelos aus Tiefgaragen gestohlen. Vor dem Kantonsgericht St.Gallen gab er seinem Alkoholkonsum die Schuld. Nun muss er zehn Monate in Haft.

Der Angeklagte behauptete vor Gericht, nur zwei Elektrovelos gestohlen zu haben. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, dass er im September 2020 auf der Suche nach Elektrovelos in verschiedene Mehrfamilienhäuser eingedrungen ist und dabei fremdes Eigentum beschädigt hat. Zudem soll er Kokain konsumiert und mehrere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz begangen haben.

Das erstinstanzliche Gericht sprach den Mann im September 2021 schuldig und verhängte eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse. Die Sanktion fiel vor allem deshalb unbedingt aus, weil der 31-Jährige zwischen 2012 bis 2019 bereits sieben Mal verurteilt worden war, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Raufhandel, Vergehen gegen das Waffengesetz und diverser Verkehrsdelikte.

Angeklagter gibt Alkohol die Schuld

Am Kantonsgericht beantragte der Beschuldigte, er sei nur wegen zweier gestohlener Elektrovelos zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken mit einer Probezeit von vier Jahren und einer Busse von 100 Franken zu verurteilen.

Der Diebstahl der beiden Elektrovelos und auch die früher begangenen Straftaten hätten mit seinem starken Alkoholkonsum zu tun, sagte er. Bereits mit 17 Jahren habe er mit dem Trinken angefangen. Nun aber sei er seit einem Monat abstinent, da er unbedingt die Autoprüfung wieder machen wolle.

Ausserdem wolle er eine Lehre absolvieren, um beruflich Fuss fassen und seine Schulden von rund 45’000 Franken abzahlen zu können. Die Chancen für einen Lehrvertrag stünden nicht schlecht, da er in der Zwischenzeit Unterstützung vom RAV erhalte. Müsse er in Haft, fange er wieder bei null an.

Ein Autoschlüssel als Beweis

Sein Verteidiger erklärte, es gebe es keine Beweise dafür, dass der Angeklagte ausser den zwei E-Bikes noch andere Fahrräder gestohlen habe. Die Polizei sei nur deshalb von seiner Schuld ausgegangen, weil bei der Kontrolle eines Fahrzeugs entsprechendes Diebesgut gefunden worden sei.

Da sein Mandant einen Schlüssel des Fahrzeugs auf sich getragen habe, habe man angenommen, er müsse der Dieb sein. Dies aber sei nichts weiter als eine Hypothese. Der Wagen könne zum Tatzeitpunkt auch von jemand anderem benutzt worden sein.

Zudem machte der Verteidiger Verfahrensmängel geltend. So habe der Beschuldigte bei einer Einvernahme nicht die Möglichkeit gehabt, die notwendige Verteidigung zu erhalten.

Das Kantonsgericht St.Gallen wies die Berufung ab und bestätigte damit den Entscheid der Vorinstanz. Damit muss der 31-Jährige eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten absitzen, eine Busse von 700 Franken und die Kosten des Berufungsverfahrens von rund 5400 Franken bezahlen.