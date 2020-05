Kanton und Stadt liegen über die Finanzierung der Talentschule im Clinch Die Stadt St.Gallen verliert die Anerkennung als Talentschulstandort für auswärtige Schülerinnen und Schüler.

Momentan besuchen einzig städtische Begabte die Talentschule für Gestaltung im «Bürgli». Bild: Hanspeter Schiess (20. August 2019)

Die Mitteilung mit dem Titel «Talentförderung in der Region St.Gallen sichern» aus dem kantonalen Bildungsdepartement kam am Donnerstag vergangener Woche wie aus heiterem Himmel in der Flut der Coronameldungen (Tagblatt vom 8Mai). Sie drohte gar im Rauschen unterzugehen.

Dabei hat die Mitteilung eine brisante Vorgeschichte und sie birgt Zündstoff: Da die Stadt St.Gallen die Funktion ihrer Oberstufe als auswärtige Talentschule aufgebe, habe das Bildungsdepartement aus Gründen der Rechtssicherheit für die umliegenden Gemeinden die Talentschulanerkennung der Stadt St.Gallen mittels Verfügung aufheben müssen.

Und weiter: Talente aus anderen Gemeinden könnten ab dem Schuljahr 2020/2021 den Talent-Campus St.Gallen der SBW Haus des Lernens AG in St.Gallen-Winkeln besuchen, sofern sie von ihrer Wohngemeinde die erforderliche Kostengutsparache erhielten.

Wie viel die Schulgemeinden für den Besuch ihrer Begabten im Sport, der Musik und der Gestaltung an einer auswärtigen Talentschule bezahlen müssen, regelt der Kanton. Weil diese Schulgeldregelung die Kosten der Träger der Talentschulen nicht voll deckt, rekurrierte die Stadt gegen die Verordnung der Kantonsregierung über den Volksschulunterricht – und blitze im Advent 2019 vor dem Bundesgericht ab.

Talentschulgelder decken die Vollkosten nicht

Die Stadt wollte nicht hinnehmen, dass die Differenz von bis zu gut 10000 Franken im Jahr zwischen dem Schulgeld und den effektiven Kosten für einen Talentschüler den städtischen Steuerzahlern aufgebürdet wird.

Die Stadt St.Gallen habe sich leider ohne Erfolg für ein angemessenes Schulgeld für auswärtige Schülerinnen und Schüler eingesetzt, sagt Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Die Aufnahme von Sporttalenten aus anderen Gemeinden habe in der Stadt St.Gallen zur Eröffnung neuer Klassen geführt.

«Die entsprechenden Kosten kann die Stadt nicht mit städtischen Steuergeldern übernehmen.»

Und: «Es müsste mit Blick auf die Qualität der Talentschulen auch im Interesse des Bildungsdepartements sein, dass die Schulträger für die Aufnahme von auswärtigen Talenten angemessen entschädigt werden.» Mit Blick auf eine erfolgreiche Umsetzung und Weiterentwicklung des Kantonalen Konzepts Hochbegabung und mit Blick auf die Jugendlichen, denen der Besuch der Talentschule St.Gallen verwehrt bleibe, bedauere er das aktuell gültige, tiefe Schulgeld für auswärtige Talente sehr.

Schuldirektor Markus Buschor. Bild: Michel Canonica

Für Begabte, die in der Stadt wohnen und hier eine Talentschule besuchen, ändert sich gemäss Buschor nichts. Auch am Angebot werde nichts geändert.

Im Kantonsrat ist eine Interpellation traktandi

Die jüngste Verfügung des Bildungsdepartements in Sachen Talentschulen ist noch nicht rechtskräftig; die Stadt St.Gallen kann dagegen vor dem Verwaltungsgericht rekurrieren.

Und im St.Galler Kantonsrat ist nächste Woche ein Vorstoss von Christoph Bärlocher (CVP, Eggersriet) traktandiert. Bärlocher will von der Regierung wissen, ob damit gerechnet werden könne, dass die Höhe der Talentschulgelder nach oben angepasst werde, um die Schulträgergemeinden und deren Steuerzahler zu entlasten.

Er erkundigte sich auch danach, ob der Kanton im Fall einer Belassung der Schulgelder bereit sei, den Trägergemeinden die nicht gedeckten Kosten oder einen Teil davon zu finanzieren. Für das Vorpreschen des Kantons mit der Verfügung hat Bärlocher kein Verständnis.

Mit seinem Urteil liess das Bundesgericht beide von ihm vorgeschlagenen Möglichkeiten offen. Der Kanton argumentiert, die Schulgelder seien nicht kostendeckend, weil den Talentschulgemeinden Grenzkostengewinne und Standortvorteile angerechnet würden.