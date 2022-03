Der Kanton St.Gallen sollte der Stadt Rorschach das Spital zurückgeben Die Stadt Rorschach schenkte dem Kanton im Jahr 1986 seine Spitalbauten. Nun könnten die Liegenschaften bald verkauft werden. Wer steuert diesen Verkauf und was hat die Stadt davon?

Die Spitalgebäude in Rorschach – an bester Lage und mit Seesicht. Bild: Rudolf Hirtl

Der 28. September 1986 war für die Rorschacher Bevölkerung ein denkwürdiger Tag: Mit 1364 Ja zu nur 431 Nein entschied sich die Stimmbürgerschaft, ihr Krankenhaus an den Kanton zu verschenken. Wie kam es zu diesem aus heutiger Sicht fragwürdigen Entscheid? 1982 hatte der Gemeinderat eine Motion gutgeheissen, die den Stadtrat verpflichtete, alles zu tun, um für das eigene Spital eine finanzielle Entlastung herbeizuführen. Dies, weil die Defizite kaum noch tragbar waren. Die Motion verlangte zudem, dass die Vor- und Nachteile einer Übernahme des Spitals durch den Kanton abzuklären seien, falls sich die finanziellen Verhältnisse drastischer negativ entwickeln sollten. 1985 war die befürchtete Verschlechterung bereits da, denn gleichzeitig verlangte die Spitalplanung 1985, dass Teilbereiche des Spitals kurzfristig saniert werden müssen und langfristig der Bau einer geschützten Operationsstelle notwendig sei.

Als der Stadtrat vom Beschluss der Gemeinde Flawil erfuhr, ihr Spital dem Kanton zu übergeben, ersuchte er im Februar 1986 das Gesundheitsdepartement, mit welchen Übergabebedingungen denn Rorschach rechnen müsste. Das Departement verlangte, das Spital zu gleichen Bedingungen wie Flawil als Eigentum zu übertragen. Dieses Eigentum bestand in Rorschach aus einer Fläche von fast 16000 Quadratmetern und umfasste das Spitalhauptgebäude, das Haus II, das Ökonomiegebäude, die Gewächshäuser der Spitalgärtnerei und eine Landreserve. Der damalige Wert der Liegenschaft wurde mit 21 Millionen Franken beziffert. Einzig das Personalhaus an der Seminarstrasse werde im Besitz der Stadt bleiben.

Der Bürgerschaft Landspital versprochen

Der Antrag des Stadtrates an die Bürgerschaft bestand nur aus einem Satz: «Das Gemeindespital ist auf den 1. Januar 1988 dem Kanton zur Weiterführung als kantonales Landspital zu übergeben.» Im Abstimmungsbüchlein wurde der Bevölkerung versichert, dass der Weiterbestand als Regionalspital auch im Falle einer Übergabe an den Kanton längerfristig gewährleistet sei. Es werde wie bisher als Akutspital mit medizinischer Dreiteilung (Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe/Gynäkologie) geführt und das Leistungsangebot bleibe unverändert.

Zudem erklärte der Stadtrat, dass die jährliche finanzielle Entlastung von über einer halben Million Franken die Steuerkonkurrenz mit den umliegenden Gemeinden verbessern werde, und dass somit Mittel frei würden für andere Aufgaben. Diese Zusagen und besonders der Satz «Nach Meinung des Stadtrats und der grossen Mehrheit im damaligen Gemeindeparlament überwiegen die Vorteile einer Übergabe des Spitals an den Kanton die Nachteile» bewogen die Mehrheit der Rorschacher dazu, dem Antrag zur Spitalübergabe zuzustimmen.

Das Wort «Schenkung» wurde im Büchlein nirgends erwähnt, vielleicht hätte der explizit bewusst gemachte Verlust die Bevölkerung aufhorchen lassen. Immerhin war der Millionenwert über fast ein Jahrhundert geschaffen worden; die Stadt und ihre Steuerzahler hatten keine Opfer gescheut, um eine gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Entsprechend stolz war die Bevölkerung auf das 1910 erstellte Krankenhaus, seine Ausbauten und die vortrefflichen Ärzte, die es leiteten.

Nun schreibt Stadtrat in der ersten Ausgabe seiner neuen «Stadtinfo», das Spital Rorschach sei seit einem Jahr Geschichte: Notfall geschlossen, stationäre Betten aufgehoben, die Nutzung als Ambulatorium bereits begrenzt. Das vorgesehene ambulante Gesundheitszentrum scheint offenbar nicht auf einem heutigen Areal geplant zu werden, und von einem Notfallzentrum ist nicht mehr die Rede. Fakt ist, dass Rorschach heute ohne Spital dasteht und alle Zusicherungen von damals wertlos sind. Abgesehen davon kam die 1986 versprochene Verbesserung der Steuerkonkurrenz mit den Nachbargemeinden nie zu Stande: Die Rorschacher zahlen heute noch die höchsten Steuern.

Alles andere als wertlos hingegen ist die Liegenschaft. Umso mehr interessieren folgende Fragen: Unter welchen Bedingungen wurde das Spital im Vertrag von 1988 dem Kanton übergeben, also verschenkt? Was war vorgesehen, wenn der Kanton entscheiden würde, den Betrieb aufzugeben? Tatsächlich enthält der Vertrag die Klausel, dass im Falle einer Schliessung des Spitals innerhalb von zwanzig Jahren seit Vertragsbeginn alle Gebäude gratis an die Stadt zurückfallen sollen. Diese unüblich sehr kurze Frist ist bereits 2008 abgelaufen.

Der Kanton besitzt ein Vorkaufsrecht

Die abgelaufene Frist in Ehren, darf man sich trotzdem ernstlich fragen, ob nun nicht eine Art moralische Pflicht für den Kanton bestünde, der Stadt Rorschach die Gebäude wieder zurück zu schenken. In Teilen der Bevölkerung herrscht die Meinung, geprellt worden zu sein. Was plant der Kanton mit der Spitalliegenschaft? Laut Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals St.Gallen, liegt der Entscheid allerdings nicht beim Kanton, weil er sämtliche Spitalimmobilien inklusive Boden per 1.1.2017 an das Kantonsspital übertragen hat. Daraufhin wurde eine selbstständige öffentlich-rechtliche Spitalanlagengesellschaft gegründet. Dieser gehört nun die Liegenschaft. Der Kanton besitzt aber ein Vorkaufsrecht.

«Was mit der Spitalliegenschaft in Rorschach passiert, ist noch völlig offen», sagt Philipp Lutz. «Die Spitalanlagengesellschaft respektive das KSSG steht dazu im Austausch mit der Stadt Rorschach und dem Kanton.» Der Buchwert beträgt laut Lutz 6 Millionen Franken. «Ein allfälliger Verkaufspreis wäre aber sicher bedeutend höher und würde sich selbstverständlich nach dannzumal aktuellen Schätzungen und dem Verwendungszweck richten», ergänzt der Mediensprecher.

Als Landreserve für die Stadt sichern

Das Spitalgelände ist heute viel Geld wert. Bild: Rudolf Hirtl

Somit ist der Stadtrat Rorschach gefordert. Er sollte sich bemühen, die Liegenschaft wieder in den Besitz der Stadt zu bringen. Vom Kanton wäre zu erwarten, dass er das Vorkaufsrecht an die Stadt abgibt. Das Vertrauen der Bevölkerung in die – aus heutiger Sicht – vergebliche Schenkung von einem Wert von 21 Millionen im Jahr 1986 sollte in den Verhandlungen wenigstens mit einem verkraftbaren Rückkaufswert belohnt werden. Immerhin würde so dem geschichtlichen Erbe der Stadt Rechnung getragen.

Die ideale Lage mit prächtiger Aussicht über den Bodensee wird gewiss Investoren für Wohnsiedlungen anlocken. Wenn das Spitalareal als Bauland dereinst an Investoren verschachert wird, könne das Rorschacher Stimmvolk laut Stadtrat nur noch einer Umzonung mit Gestaltungsplan zustimmen. Das Thema dürfte an der Diskussion am Stadtapéro vom Dienstag, 29. März, besonders interessieren: Wird der Stadtrat Rorschach alles daransetzen, um die Spitalliegenschaft wieder in den Besitz der Stadt zu bringen? Es geht wie gesagt um einen zweistelligen Millionenbetrag, den Rorschach gut brauchen könnte.